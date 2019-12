TILBAKELENT KJENDIS: Karsten Warholm (23) vant alle løp han stilte til start i siste sesong. Kommende sesong er det OL i Tokyo som gjelder. Bildet er tatt i forbindelse med et pressetreff på Norges idrettshøgskole. Foto: Heiko Junge, NTB SCANPIX

Warholm om kjendislivet: – Mamma er djevelens advokat

NORGES IDRETTSHØGSKOLE (VG) Etter å ha blitt en ettertraktet kjendis i løpet av kort tid forteller Karsten Warholm (23) at mamma og manager Kristine Haddal er blitt en djevelens advokat for ham, mens trener Leif Olav Alnes er den som holder ham hardest i ørene.

– Leif Olav er faktisk ganske streng der. Han har vært i miljøet lenge og opplevd litt av hvert. Jeg tror han prøver å styre meg unna alle fellene. Han er nok den beste rettesnoren og den som holder meg hardest i ørene, svarer Karsten Warholm på VGs spørsmål om hvem – i tillegg til ham selv og hans sunne fornuft – som sørger for at han holder stø kurs i viraken.

På bakgrunn av følgende innledende spørsmål under en bredt anlagt intervjurunde i «Dansesalen» på Norges idrettshøgskole tirsdag 10. desember: – Hvordan takler du livet som kjendis?

– Jeg håper og tror jeg takler det bra, svarer han på det.

Leif Olav Alnes (62), som har vært trener for Karsten Warholm siden 2015, sier at de snakker mye om det – oppmerksomheten og kjendiseriet. Treneren mener imidlertid at Warholm er ekstremt flink til å håndtere det.

– Han ville aldri vunnet flere ganger hvis han ikke var det. Jeg vet hvor fort gjort det er «å miste prestasjonen». Når du lykkes kommer alle fristelsene, i alle farger og fasonger. Det viktigste er å takke nei, sier Leif Olav Alnes.

Han mener at han ikke er for streng. Han liker ikke å bestemme. Han gir kun råd.

Da Karsten Warholm under friidretts-EM i Amsterdam og OL i Rio de Janeiro for tre og et halvt år siden nølende hadde bestemt seg for å satse på 400 meter hekk fremfor mangekamp, var det ikke mange som så for seg at han – den gang kalt «Kråka» på grunn av hekketeknikken – i dag skulle stå med to VM-gull, to EM-gull (hekk og flatt) og som ubeseiret på langhekken siste sesong.

Pluss alle utmerkelsene, inkludert Årets mannlige friidrettsutøver i Europa og mildt sagt sterk kandidat til å bli kåret til Årets mannlige friidrettsutøver i verden.

– Det skjer ting, det skjer ting, sier han konfrontert med at han en god stund har befunnet seg i rampelyset.

I forbindelse med prisutdelinger, inngåelse av lukrative sponsoravtaler og TV-fremtredener i beste sendetid.

– Først og fremst behandler jeg meg ikke som det selv, sier han med tanke på kjendisstatusen.

– Jeg er en litt «halvskygg» person, og blir litt satt ut av det, skal jeg være ærlig. Men samtidig er det veldig hyggelig. Det gir veldig mye positiv energi, understreker Karsten Warholm.

Han vedgår at all oppmerksomheten krever at han må bli flinkere til å velge bort ting. «Det meste» som kommer i tillegg til trening og restitusjon, er i utgangspunktet ødeleggende for det altoverskyggende: Å skulle prestere.

– Det er blitt mye mer. Jeg merker det på trøkket, sier han.

– Er det du som sier nei til forespørsler, eller er det din mamma og manager som gjør det?

– Det er nok mamma. Hun er blitt djevelens advokat der. Men hun spør alltid meg først. Det er viktig for meg å eierskap til dette. Et nei fra henne er alltid etter et nei fra meg, svarer han på VGs spørsmål.

Han hevder han prøver å unngå å si nei på brutalt vis. Det kommer i form av «jeg kunne tenke meg å gjøre det, men da må døgnet gi meg flere timer». På den annen side er det slik at han sitter hjemme seks timer om dagen «uten å gjøre en dritt». Men det er ikke å kaste bort tiden, for ham er det en dyd av nødvendighet «for å bli klar til (trening) dagen etter».

– Det er mange timer jeg kunne brukt til å gjøre disse tingene, hvis jeg var mindre kynisk. Men da ville jeg ikke vært i nærheten av å oppnå de samme resultatene, sier Karsten Warholm – som et ekko fra treneren.

På spørsmål om det er noe han liker ved å være etterspurt, svarer han at han alltid har ment at opsjoner (valgmuligheter) gir frihet. Når han har det «til det meste», har han frihet til å gjøre det han ønsker.

– Og det gir meg anledninger til å møte enormt mange mennesker. Jeg får en erfaring jeg aldri ville fått uten resultatene jeg kan vise til, sier han.

Karsten Warholm har åpenbart takket nei til forespørsler om å delta i såkalte realityserier som Farmen, 71 grader nord, Mesternes mester og Ex on the beach. Han er usikker på hvor mange han har fått, fordi mamma og manager Kristine Haddal vet at det er totalt uaktuelt – uten å forelegge dem for ham.

– Jeg har ikke fire uker til å stikke til Farmen. Det har jeg ikke tid til, og det tror jeg alle skjønner, sier han.

Ps! På spørsmål om kjæresten Oda Djupvik har en disiplinerende effekt på ham med hensyn til alle fristelsene, svarer han «til viss grad» og at hun stoler på at han tar de rette valgene: – Hun krever jo sin tid. Det medfører at jeg får mindre tid til andre ting, og det er for så vidt bra, sier Karsten Warholm.

Publisert: 16.12.19 kl. 05:35

