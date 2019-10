Medaljehåpet brast for Jakob Ingebrigtsen: – Det er helt tragisk

DOHA/OSLO (VG) Jakob Ingebrigtsen kunne blitt tidenes yngste medaljevinner på 1500 meter, men klarte ikke å holde følge med verdenseliten i VM i Qatar. Han kjempet seg inn til fjerdeplass.

19 år og 17 dager gammel var Jakob Ingebrigtsen den nest største favoritten bak kenyanske Timothy Cheruiyot.

19-åringen fra Sandnes klarte imidlertid ikke å hamle opp med den suverene verdenseneren, som banket til fra start.

– Jeg er ekstremt skuffet, sier Ingebrigtsen til NRK.

Kun landsmannen Ronald Kwemoi holdt følge med Cheruiyot, før amerikanske Matthew Centrowitz forsøkte å tette luken.

Jakob Ingebrigtsen holdt seg rolig i feltet bak de to kenyanerne. Taoufik Makhloufi tok sølvet, mens Marcin Lewandowski tok bronsen.

– Det er helt tragisk. Det er ekstremt dårlig i forhold til hva jeg hadde lyst til, sier 19-åringen.

Skuffet Jakob: – Det er bare piss

Jakob Ingebrigtsen benyttet anledningen til å takke alle som har hjulpet ham, men han la overhodet ikke skjul på skuffelsen.

– Det er en fin prestasjon sånn egentlig, men det er noe av det verste jeg har vært med på, sier Ingebrigtsen, som også fortalte at forberedelsene ikke var optimale.

Ingebrigtsen-familiens yngste VM-deltaker sparte ikke på kruttet utover i intervju med NRK.

– Det er bare piss. Det er ikke noe annet å si. Det er «bånntragisk» løp. Jeg blir slått av folk jeg springer i ring rundt på trening. Jeg må hjem og ta meg sammen. Mesterskapet har vært «bånntragisk» fra min side.

Storebror Filip Ingebrigtsen var ikke like negativ til 19-åringens prestasjon, etter at han tross alt klarte femte- og fjerdeplass i sine to løp.

– Det er sjukt det Jakob gjør i dag. Det er så nærme, sier han til NRK.

– Det er medaljer som gjelder, det vet vi også. Vi hater å safe, fortsetter 26-åringen.

Kunne blitt tidenes yngste vinner

I 1991 ble algeriske Noureddine Morceli tidenes yngste gullvinner på distansen da han vant i Tokyo, 21 år og 185 dager gammel.

KLAPP: Jakob Ingebrigtsen fikk et klapp på skulderen av sølvvinneren Taoufik Makhloufi. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Åtte år senere ble kenyanske Noah Ngeny den yngste medaljevinneren gjennom tidene, da han sprang inn til sølv, 20 år og 295 dager gammel.

Den rekorden kunne altså blitt slått søndag, men Jakob Ingebrigtsen klarte ikke å følge opp storebror Filip sin bronse på distansen i London i 2017.

På forhånd ble det fryktet at 5000-meteren, hvor Jakob Ingebrigtsen var den eneste i søndagens startfelt som løp distansen på 1500 meter, skulle slå negativt ut.

Fra sidelinjen fulgte en nervøs far med på familiens yngste deltaker i finalen. Ifølge Gjert hadde «treneren gjort en så god jobb at han hadde fått fri og forlatt åstedet».

– Jeg synes treneren har vært fantastisk bra, sa Gjert Ingebrigtsen til mediene før løpet.

