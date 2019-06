KRITISK: Marius Vedvik er kritisk til Bislett Games. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Norsk løper ut mot Bislett Games: – Finnes andre enn Ingebrigtsen som driver med friidrett

Langdistanseløper Marius Vedvik er kritisk til at ikke han får løpe under Bislett Games 13. juni. Stevnedirektør Steinar Hoen avfeier kritikken.

I går fikk Marius Vedvik den endelige avgjørelsen om at han ikke får løpe 3000 meter på Bislett Games. Det gjør han svært oppgitt.

– Det er finnes andre enn Ingebrigtsen som driver med friidrett i Norge, sier Vedvik. Det var NRK som omtalte saken først.

Via sine trenere fikk han beskjed om at han og klubbkamerat Per Svela ikke får løpe fordi arrangøren mener de vil være for langt unna teten, og at det dermed vil være en dårlig opplevelse for dem. Det er ikke Vedvik enig i.

– Det hadde vært en fantastisk opplevelse. Det ville betydd mye å kunne vise seg frem på hjemmebane. Det er litt synd at Bislett skal være en brems, og ikke en gass, sier Vedvik.

EM-LØPER: Vedvik deltok i EM i Berlin i fjor sommer. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

– Har ikke farten som kreves

Men Bislett Games-general Steinar Hoen er ikke enig i kritikken.

– Jeg forstår fullt og helt at han vil være med på Bislett Games, med dette er en Diamond League-øvelse, og feltet er i aller øverste verdensklasse. Det er bestilt tider på 7.30, og de to har ikke den farten som kreves for å henge med i det feltet.

Vedvik har startet sesongen svært godt, og satt personlig rekord på både 5000 meter og 3000 meter. På sistnevnte distanse er tiden hans kun to sekunder dårligere enn Henrik Ingebrigtsen denne sesongen, men kun en av dem får løpe distansen på Bislett Games.

På Twitter var Vedvik svært kritisk i går kveld, og skrev blant annet av ledelsen i Bislett Games måtte gå i seg selv. Han mener det blir vanskelig å satse for norske utøvere, når de ikke får delta på friidrettens festdag, selv om de holder et «brukbart europeisk nivå».

Vedvik viser også til at man i andre land tar med nasjonale utøvere, som nødvendigvis ikke holder det øverste nivået.

Mener det kan ramme Bislett Games

Hoen mener at kritikken heller bør rettes mot friidrettsforbundet.

– Forbundet har bestemt hvilke øvelser som skal gå de to første timene før stevnet. Hvis de ville satset på mellomdistanse, hvorfor har de ikke lagt inn de øvelsene der, spør Hoen.

Han forklarer at Diamond League neste sesong skal kutte ned antall arrangører, og at det på sikt kan føre til at man mister Diamond League på Bislett, om man ikke holder et høyt nivå.

Arrangørene i Diamond League bedømmes blant annet på hvor sterke startfelt de har. I feltet på 3000-meteren skal flere av de 15 beste i verden løpe. Hoen sier at hvis man tar med løpere som ikke er på dette nivået, vil det ramme Bislett Games.

– Da kan vi ikke kjempe i denne ligaen her. Dette er veldig viktig. Det er ekstremt mange forhold vi må tenke på, sier Hoen.

