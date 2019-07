RASKE: Jakob og Filip Ingebrigtsen, her fra tidligere i år. Foto: Lachlan Cunningham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kanonløp av Ingebrigtsen-brødrene: – Vi har mer å gå på

Jakob (18) og Filip Ingebrigtsen (26) øynet en rask 1500 meter i Lausanne. Som sagt, så gjort.

– Det her er helt sykt. Vi føler ikke ennå at vi har nådd toppformen, men herregud så kult det er å springe et løp som dette her. Sykt morsomt å plukke folk en etter en på slutten, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Til tross for at han satt personlig rekord med utrolige 3.30,16 og bare var femten hundredeler bak den norske rekorden til storebror Filip, spår han enda raskere 1500-metere i fremtiden.

– Dette er en av de første 1500-meterne for sesongen. Vi føler vi helt klart har mer igjen å gå på, og dét er veldig morsomt, sier han.

Det var ikke sikkert at de skulle delta, men da de bestemte seg for å ta del i Diamond League-stevnet i varmen i Lausanne i Sveits, trodde også Jakob og Filip Ingebrigtsen på en rask 1500 meter.

I det knallsterke feltet la den norske duoen seg et stykke bak i feltet fra start, men avanserte utover i løpet.

Og mot slutten ga de virkelig på.

– Han går forbi én etter én, det er enormt, vi har en nordmann i nærheten av 3.30! Er det mulig?! utbrøt Jann Post hos NRK da Jakob krysset mållinjen.

Ifølge Det europeiske friidrettsforbundet er det tredje raskest tid av en U20-løpet i verden noensinne.

– Det er utrolig taktisk løp av Jakob, for et intelligent løp. Å tørre å slippe de andre så langt av gårde, det er ikke noe behagelig å gjøre det. Du må være veldig selvsikker for å gjøre det. Den siste runden er verdensklasse, kommenterte Vebjørn Rodal.

Like bak kom Filip Ingebrigtsen. Han endte som nummer fire på tiden 3.30,82, og forbedret sin sesongbeste med over seks sekunder.

– Jeg hadde mål om å ta europarekorden og Jakob vil ikke være dårligere. Det var et bra løp nå, men jeg kjenner at jeg kan hente ut enda mer enn det. Når jeg henter meg ordentlig ut, ligger jeg og spyr, sier Filip Ingebrigtsen til NRK.

Om én uke, fredag 12. juli, får de sjansen på ny. Da står Diamond League-stevnet i Monaco på planen, og det er egentlig da de har planlagt de virkelig raske tidene.

– Men det er ikke bare-bare å stille opp og løpe under 3.30, advarer Filip.

Timothy Cheruitot vant relativt overlegent på tiden 3.28,77, som også er årsbeste i verden, mens Ayanleh Souleiman la seg mellom Jakob og Filip Ingebrigtsen på 3. plass.

