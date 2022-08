Storebroren om gulldramaet: − Jeg hadde hjertet i halsen

MÜNCHEN (VG) Jakob Ingebrigtsen (21) forsvarte EM-gullet sitt på 5000-meteren, men ikke uten dramatikk. Storebror Henrik Ingebrigtsen beskriver lillebrorens løp som «nesten perfekt».

– Jeg er glad det ikke ble et mesterskap som ble avgjort av dommerne. Men jeg skal innrømme at jeg hadde hjertet i halsen og kjente sommerfugler i magen da én gikk i bakken. Jeg tenkte «shit», hva hendte nå?

Det sier Henrik Ingebrigtsen til VG like etter Jakob Ingebrigtsens gull på 5000-meteren i EM i München.

Godt over halvveis ut i løpet gikk den franske konkurrenten Hugo Hay i bakken. Ingebrigtsen måtte løpe til siden, tok flere steg ute på gresset og fryktet diskvalifikasjon kort tid etter løpet. Til slutt vant komfortabelt med tiden 13.21,13, foran spanske Mohamed Katir.

– Hvis jeg skulle gå tilbake i tid for å justere noe, ville jeg ikke gjort noe. Det var ingenting å endre på i det løpet Jakob gjennomførte, sier storebror Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsen la seg innledningsvis i midten av feltet. Med 1000 meter igjen gikk han opp i front, og på sisterunden satte han en fart som ingen av konkurrentene klarte å hamle opp med.

– Det var nesten et perfekt løp. Jeg har aldri sett en bedre taktisk gjennomført siste runde. Den var et mesterverk, sier storebror Ingebrigtsen om lillebrorens prestasjon.

Han lar seg spesielt imponere av de siste 400 meterne.

– Han gjør det han gjør når alt fokus er på ham. Katirs plan var å ligge som en skygge bak Jakob og løpe forbi ham den siste runden. Det klarte han ikke, sier Ingebrigtsen om den spanske sølvvinneren.

Info Se resultatlisten Gull: Jakob Ingebrigtsen 13.21,13, Sølv: Mohamed Katir, Spania 13.22,98, Bronse: Yemaneberhan Crippa, Italia 13.25,83, 4) Andreas Almgren, Sverige 13.26,48, 5) Mike Foppen, Nederland 13.27,93, 6) Sam Parsons, Tyskland 13.30,38, 7) Andrew Butchart, Storibtannia 13.31,47, 8) Brian Fay, Irland 13.31,87, 10) Jonas Glans, Sverige 13.32,71. Øvrige norske: 17) Narve Gilje Nordås 13.39,12. Kilde: NTB Vis mer

Narve Gilje Nordås (23) løp lenge i tet, men var nære å bli tatt med i fallet da Hugo Hay deiset i bakken. Til slutt ble han nummer 17. Også han øser lovord over Ingebrigtsen.

– Det er som forventet, selvfølgelig. Jeg fikk jo ikke sett så mye, men jeg tipper han kjørte samme taktikk som i VM. En halv-rask nest siste runde, så en rask sisterunde. Det funker når du er best. På torsdag kommer han til å vinne 1500 meter lett, for ingen av de argeste konkurrentene er med, spår Nordås overfor VG.

– Begynner det å bli litt kjedelig?

– Ja, det kan du si. Jeg håper jo at det kommer noen nye opp. Det hadde vært gøy. Som russerne i langrenn, at det kommer opp noen folk som kan gi litt konkurranse fremover. Det blir for lett sånn som det er nå.

Henrik Ingebrigtsen var glad for at det var mange tilskuere som hadde tatt turen til Olympiastadion i München. Han tror løpet vil feste seg som et sterkt minne. Det vil det nok også for svenske Andreas Almgren.

– Når det kommer frem et sånt generasjonstalent, må du bare nyte det han gjør. Det er første gang jeg løper mot Jakob. Det er ikke kjedelig. Det er ingen som fikk så stor jubel som ham. Han gjør jo konkurransen, sier Almgren til VG.

Svensken, som ble nummer 11, satte ny pers på 13.26,48. Med andre ord var han fem sekunder bak Ingebrigtsen.

– Han er utrolig. Han er ikke bare en av verdens beste løpere, men en av de beste løperne noensinne, sier Almgren.