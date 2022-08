2012: Toni Minichiello trente Jessica Ennis-Hill frem til OL-gull under OL i London i 2012.

Treneren til britisk OL-helt utestengt på livstid for «seksuell oppførsel»

Jessica Ennis-Hill (36) ble én av de store britiske yndlingene under OL i London, hvor hun tok gull i syvkamp. Nå er hennes tidligere trener, Toni Minichiello, utestengt fra idretten på livstid.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er The Times som tirsdag skriver om utestengelsen. Minichiello startet å trene Ennis-Hill da hun var 13 år, og trente briten frem til OL-gull i 2012, OL-sølv i 2016, fire VM-gull (tre utendørs og ett innendørs) og ett EM-gull.

I fjor ble han suspendert mens det britiske friidrettsforbundet undersøkte anklager mot ham, og nå har forbundet funnet ham skyldig i elleve anklager – blant annet å etterligne seksuell aktivitet og ta på brystene til en utøver. Det er flere kvinner som skal ha kommet med anklager rettet mot Minichiello, ifølge The Times.

I en pressemelding skriver United Kingdom Athletics (UKA) at deres undersøkelse har funnet at Minichiello:

Kom med upassende seksuelle referanser og gester til utøvere.

Ikke respekterte utøvernes rett til privatliv ved å komme med påtrengende henvendelser og kommentarer om utøvernes personlige liv.

Var med på fysisk seksuell oppførsel, herunder upassende og uønsket berøring av utøvere som han hadde et ansvar for.

Var med på upassende og til tider aggressiv oppførsel, mobbing og psykisk mishandling.

Anklagene stammer fra en tidsperiode på 15 år, ifølge forbundet. I oversikten over anklagene kommer det frem at Minichiello blant annet skal ha omtalt sin egen penis jevnlig som en «het italiensk pølse», at han spurte en utøver om hun noen gang hadde hatt sex mens hun trente med vekter og at han ba en utøver til å sitte i et hjørne med en kjegle på hodet. Tre utøvere anklaget ham også for etterligne seksuell aktivitet bak dem, mens to utøvere anklaget ham for å ta på brystene deres.

Trenerlisensen til Minichiello gikk ut i løpet av etterforskningen, og UKA har derfor bestemt at de ikke vil behandle en trenerlisens fra Minichiello i fremtiden. 56-åringen kan anke utestengelsen om han skulle ønske å få lisensen tilbake.