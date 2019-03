DOPINGJEGER: Rune Andersen. Foto: Ole Kristian Strøm

Rune Andersen etter ny avsløring: Innkaller russerne «på teppet»

Den norske antidoping-eksperten Rune Andersen har innkalt det russiske friidrettsforbundet «på teppet» etter en ny avsløring fra den tyske TV-kanalen ARD.

I et program mandag avslører dopingeksperten Hajo Seppelt og hans kolleger at Russland fortsatt har sjeftreneren fra «doping-æraen» som trener for landets sprintere.

Valentin Maslakov gikk av i forbindelse med avsløringene for fire år siden, men står i dag fortsatt på listen over de offisielle trenerne til Russlands friidrettsforbund.

– Det er ganske nedslående at man ikke ser sin besøkelsestid, sier Rune Andersen til VG.

Han opplyser til VG at han på bakgrunn av det som kommer fram i ARD-avsløringen, har bedt om et snarlig møte med toppene i det russiske friidrettsforbundet.

– Vi vil ha fakta på bordet. Dette vet vi ikke nok om. Vi vil ha fakta fra dem som styrer det russiske friidrettsforbundet i dag, sier Andersen.

AVSLØRT: Valentin Maslakov gikk av i 2015 – men jobber nå igjen som friidrettstrener i Russland. Foto: Robert Maksimov / TT NYHETSBYRÅN

Samtidig rådet Andersen mandag IAAF (det internasjonale friidrettsforbundet) til ikke å ta Russland inn i varmen igjen. Det fikk han gehør for i styret. For tiende gang sa de nei til en søknad fra Russland om å få tilbake sin status som fullverdig medlem i IAAF.

– Det ble uttrykt stor bekymring i styret over at det fortsatt er gamle trenere som er i full sving, sier Rune Andersen.

Han understreker at det ikke er noen beviser for at Maslakov var med på selve dopingen, men han var sjeftrener i en ære da det er avslørt systematisk doping i russisk friidrett.

– Dette skjer på tross av at Russlands friidrettsforbund har sagt at de skal bygge opp en kultur for antidoping innenfor friidrett i Russland, sier Rune Andersen.

– Denne coachen har vært trener for utøvere som har dopet seg, sier nordmannen om Maslakov.

Valentin Maslakov var den første som måtte gå i forbindelse med avsløringene i 2015.

– Det er ingen tvil om at han visste hva som foregikk, sier Richard Pound til ARD. Pound var leder for kommisjonen som undersøkte hva som hadde foregått i russisk friidrett. Det samme sier varsleren Vitalij Stepanov til ARD, som har funnet Maslakovs navn på en offisiell liste over trenere i Russlands friidrettsforbund.

Ifølge dagens sjeftrener var Maslakov til stede under innendørs-EM i Glasgow nylig kun i egenskap av personlig trener.

Russland er altså fortsatt utestengt, og Rune Andersen sier til VG at det er helt umulig å si om de kan komme inn igjen i det gode selskap før VM, som går i Doha til høsten.

Andersen forteller at det var to grunner til at han rådet – og fikk gehør – IAAF-styret til å si nei til Russland igjen:

For det første må de betale kostnadene som har vært til denne granskingen. Ifølge den russiske friidrettspresidentens uttalelse til forbundets hjemmeside har de fått fakturaer på i alt 3.22 millioner dollar – eller cirka 28 millioner kroner. Dette er utgifter til og med 31. desember 2018.

Det andre punktet forklarer Rune Andersen slik:

– Dataene som WADA har mottatt fra det russiske dopinglaboratoriet må prosesseres og verifiseres slik at vi kan være sikre på at de er autentiske og ikke manipulerte. Vi må se om det er saker som skal fremmes, eventuelt om ytterligere prøver må frigis og sendes for analyse til et WADA-akkreditert laboratorium utenfor Russland.

Rune Andersen har nå jobbet for IAAF med Russland-saken helt siden desember 2015. Etter det VG forstår har den tidligere WADA-direktøren meget stor tillit blant toppene i IAAF, inkludert presidenten Sebastian Coe.

– Hadde du regnet med at du skulle jobbe med dette så lenge?

– Nei, jeg kan trygt si at jeg ikke hadde noen tanke om at det skulle være så lenge.