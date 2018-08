STRÅLTE: Trond Mohn og Karsten Warholm, som satte ny norsk rekord på 300 meter på Fana stadion. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Milliardær Mohn om bursdagen med EM-heltene: – Gledestårer og frysninger på ryggen

FRIIDRETT 2018-08-22T19:46:31Z

BERGEN (VG) Det ble en bursdagsfest han aldri kommer til å glemme. Trond Mohn (75) ble påspandert et eget friidrettsstevne og hedersgjestene, heltene fra Berlin-EM, skuffet ikke.

Publisert: 22.08.18 21:46 Oppdatert: 22.08.18 22:12

Karsten Warholm (22) klinket til med norsk rekord på den utradisjonelle distansen 300 meter med tiden (32,69). VM- og EM-vinneren på 400 meter hekk hadde bestemt seg for å gi Mohn en skikkelig gave.

– Jeg lover sjeldent ting, men her gjorde jeg et unntak i håp om at det skulle skape forventninger og at han skulle glede seg. Det var gøy å se at jeg klarte det, sier Karsten Warholm.

Henrik Ingebrigtsen (27) vant 3000 meter i oppvisningsstil på ny personlig rekord (7.42,72). Og snuste på norgesrekorden til Marius Bakken (7.40,77).

Jakob Ingebrigtsen (17) lekte med konkurrentene på 1500 meter med vinnertiden 3.41,81.

Trond Mohn, som har gitt om lag fem milliarder kroner til idrett, utdanning og forskning ,var over seg av begeistring. Han kom ned fra VIP-tribunen og roste Karsten Warholm.

– Dette var mer gøy enn jeg hadde forestilt meg. Det kom gledestårer og frysninger på ryggen, sier Trond Mohn til VG.

Omringet av bysbarn og friidrettsungdom på Fana stadion storkoste han seg onsdag kveld. Bergen og Hordaland hadde gitt ham en særdeles original gave. Da han først hørte om ideen, vegret han seg. Men da festen nådde høydepunktet var han et eneste stort smil.

– Friidrett er den fineste idretten, sier Mohn, som også er kjent for å elske fotball. Spesielt Brann. Og Tromsø.

Han var selv et talent i ungdommen med 11,0 på 100 meter og 50,2 på 400 meter. Men han ga seg tidlig.

– Jeg hadde vært langt etter Warholm og brødrene Ingebrigtsen. Det var skader, studier og jenter og alt det der som gjorde at jeg ga meg, sier Mohn, og gliser godt.

På spørsmål fra VG om hvilket resultat han var mest fornøyd med fra stevnet, kom Warholms løp først på tungen. Den 19 år gamle bestenoteringen til Quincy Douglas (32,82) ble omsider slått.

– Jeg må si at Karsten hadde det beste resultatet. Og hele stevnet var veldig bra. Dette var den fineste gaven jeg kunne fått. Fordi dette er et resultat av breddeidrett, og toppidrett, som gir seg utslag i folkehelsen. Både mentalt og fysisk. Det å kunne være med i ungdoms- og idrettsbevegelsen på denne måten er jeg faktisk stolt over, sier Trond Mohn.

Henrik Ingebrigtsen medgir at han hadde norgesrekorden til Marius Bakken i tankene for å hedre Trond Mohn. Men det gikk for sakte de første rundene, og han måtte gjøre jobben alene på slutten.

– Hadde det vært litt raskere åpning, så hadde jeg hatt en sjanse på norgesrekorden. Synd at det ikke gikk, fordi det var fine forhold. Jeg følte meg bra. Og jeg tenkte at jeg måtte gi alt for Trond Mohn når han var på tribunen, sier Henrik Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsen var åpenbart i Bergen for å vinne. Han lekte seg gjennom 1500-meteren med kveldens æresgjest på indre bane.

– Dette var kjempegøy. Det var spesielt at det var så mange som kom for å se dette friidrettsstevnet. Og for meg var det viktig å gi tilbake til en person som Trond Mohn, sier Jakob Ingebrigtsen.