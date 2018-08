IKKE HELT KLAR: Sondre Nordstad Moen (27) er Europas raskeste mann på maraton. Men han er ikke sikker på om han vil fullføre distansen på EMs siste dag, søndag. Her under et pressetreff på utøverhotellet i Berlin lørdag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Maraton-Sondres tårevåte oppladning: – Du blir så lei av å ha kjepper i hjulene

Publisert: 12.08.18 08:18

FRIIDRETT 2018-08-12T06:18:14Z

BERLIN (VG) Sondre Nordstad Moen (27) har vært så lei sine vedvarende lyskeproblemer at han har tatt til tårene når han har våknet om morgenen. Europas raskeste maratonmann er ikke sikker på om han vil løpe 42 kilometer på EMs siste dag.

– Smertefritt hadde jeg rundt 80 prosent av den formen for to uker siden. Etter det har jeg fått en liten «kjenning» av i låret, som følge av en kompensering av en lyskeskade (Gilmore’s groin, kjent som idrettsbrokk) i det andre låret, svarer Sondre Nordstad Moen på VGs spørsmål om «maratonformen» sammenlignet med da han ble Europas raskeste maratonmann 3. desember i fjor.

– Den har jeg hatt siden etter Bislett (7. juni), tilføyer han angående «kjenningen» på yttersiden av høyre lår.

Senere i intervjuet sier han «den har kommet de siste par dagene». Det er snakk om en «tight» muskel.

På Bislett for to måneder siden løp han 10.000 meter og skulle sette norsk rekord på distansen. Det var han langt unna å klare. Den gang hadde han på grunn av skadeavbrekk og sykdom i begynnelsen av året, bestemt seg for å droppe maraton i EM og satse på milen her i Berlin.

Så ombestemte Sondre Nordstad Moen seg igjen. Han skal altså løpe maraton.

– Kommer du til mål søndag?

– Det vet jeg ikke, svarer han.

Før han på et vis ombestemmer seg.

– Jeg kommer til mål. Spørsmålet er om jeg vil komme til mål for en 10. plass. Gjør det veldig vondt mot slutten, er det ikke veldig gunstig å fullføre for en tiende – eller femteplass, sier han.

Vebjørn Rodal uttalte til Aftenposten for noen dager siden at han er usikker på om Sondre Nordstad Moen på grunn av «trøblete oppkjøring» vil ta seg helt til mål ved lunsjtid søndag. Sondre Nordstad Moen er ikke ubetinget enig i begrunnelsen til Norges OL-gullvinner på 800 meter og NRKs nåværende ekspertkommentator.

Det som er sikkert, er imidlertid at Sondre Nordstad Moen etter at maratonløpet er ferdig ikke skal løpe en meter på i alle fall to uker. Han må la kroppen få hvile en stund, i motsetning til da han i fjor – med ny trener – kanskje kjørte den for hardt i iveren etter presse tidene ned.

– Du har våknet og begynt å gråte, eller nesten begynt å gråte. Hvorfor det?

– Det er fordi du blir så lei av å ha kjepper i hjulene. Men sånn er det når du ligger på grensen fysisk hele tiden, svarer han.

Weldu Negash Gebretsadik (31) skal også løpe maraton for Norge. Han kom til Norge som asylsøker fra Eritrea for syv år siden. I mai i fjor ble han norsk statsborger og har vunnet NM-gull på 10.000 meter. Hans personlige rekord på maraton er 2.09,14 fra Nederland i 2014. Denne sesongen har han løpt på 2.10,39.

2. august fikk han tillatelse til å løpe for Norge i EM fra det internasjonale friidrettsforbundet IAAF. Til VG sier Weldu Negash Gebretsadik at han vil ligge litt bak, i tetsjiktet ved passering 35 kilometer – og så sette inn støtet.

– Målet mitt er å løpe på 2.10. Gjør jeg det, kan jeg ta medalje, sier Weldu Negash Gebretsadik under et pressemøte på Norges utøverhotell lørdag.

Konfrontert med Weldu Negash Gebretsadiks plan, sier Sondre Nordstad Moen at hvis «han mener 2.10», og han (Moen) vet at han kan løpe 2.10 «på en maks dag», kunne de bare legge av gårde i 2.10-fart «og ta gull og sølv».

– Men jeg vet ikke om han tør å være med på det, og jeg vet ikke om jeg har ben til å holde den farten i 42 kilometer, sier Sondre Nordstad Moen.

PS! Herrenes maraton starter klokken 10.00. 72 løpere er påmeldt.