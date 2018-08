MEGET GOD DAG: Martin Roe (26) gikk over 1,96 meter i høyde i 10-kampen på Olympiastadion. Det er likt med hans personlige rekord utendørs (1,98 inne). Da han satte norsk rekord tidligere i år, hoppet han 1,92 meter. Foto: Bjørn S. Delebekk

Norges mest allsidige har ikke delt seng med samboeren på ni måneder

BERLIN (VG) Tikjemper Martin Roe (26) har ikke delt seng og soverom med samboeren på over ni måneder – i håp om å ta medalje i EM og friste flere sponsorer til å støtte ham i kampen mot verdenstoppen.

Han ligger på 3. plass i 10-kampen i EM etter første dag og fem øvelser, foran fem nye øvelser og avslutningen onsdag kveld: 110 meter hekk, diskos og stav (formiddag), spyd og den avsluttende 1500-meteren.

Storbritannias Tim Duckworth leder sammenlagt med 4380 poeng, foran Tysklands Arthur Abele med 4285 og Norges Martin Roe med 4282 poeng.

Martin Roe avsluttet tirsdagen med 1,96 i høyde (likt med pers) og 49,42 på 400 meter (pers 49 blank).

Det er tre måneder siden han slettet Benjamin Jensens 19 år gamle norske rekord under et stevne i Firenze. Da gikk han blant annet over 1,92 meter i høyde og løp 400 meter på 49,78. Det var en konkurranse han i utgangspunktet tok som en gjennomkjøring, og fullførte med en en vond lyske.

Prestasjonen skapte viss oppmerksomhet. Men ikke større enn at bergenseren fortsatt må jobbe halv tid i en sportsforretning for å få endene til å møtes. Det vil si, nå har han hatt pappapermisjon og ikke jobbet på en måned etter at han og samboeren fikk Lilli for ni måneder siden.

– Vi har ikke sovet sammen på ni og en halv måned. Det er det som må til, slik at jeg ikke blir vekket på natten. Det setter jeg stor pris på. Samboeren er mitt støtteapparat, uten tvil, sier Martin Roe til VG.

Norges mest allsidige idrettsmann har vært mye med datteren på dagtid. Men når det er på tide å gå til sengs, er det slutt. Da legger Martin Roe seg i et separat rom, skjermet fra Lillis lyder og eventuelle gråt hvis hun skulle våkne i løpet av natten.

– Det er min samboers fortjeneste at jeg får til dette etter at datteren vår ble født, sier Martin Roe, med tanke på at han vanligvis må møte på jobb tre ganger i uken og få tid til trening - opp mot 30 timer i uken - før og etter 20 timer ukentlig arbeid i sportsbutikken.

– Hun kunne like gjerne sagt at jeg måtte ha tatt meg mer av datteren vår, sier Martin Roe når det gjelder samboer Christine «oppofrelse».

Han får ikke trent så mye som han burde, med tanke på at de fleste - i alle fall de beste - konkurrentene har 10-kamp som fulltids jobb. Med flere sponsorer kunne han satset på like vilkår som dem.

– Det er litt trist at jeg ikke får fokusert hundre prosent på treningen. Med mer penger kunne jeg vært helt i verdenstoppen. Men det er ikke så enkelt å skaffe sponsorer i en individuell idrett. Mange vet ikke hva det (10-kamp) går ut på; de fleste vil være sponsorer for fotball, sier Martin Roe.

Han får økonomisk støtte til trening og reiser fra sitt idrettslag Fri og Norges friidrettsforbund. Slik han er stilt nå, har han ikke tid til å være på sponsorjakt.

– Jeg føler at jeg må ta medalje for at det skal bli noe ut av det. Åttende eller tiendeplass holder ikke, og det skal mye til for at jeg tar medalje her i EM. Da må marginene være på min side, sa Martin Roe tidlig i mesterskapet.

I de tre første øvelsene - 100 meter, lengde og kule - er han «ganske sterk». I høyde og på hekken kan han «tape litt». Der ligger nøkkelen, som han uttrykker det.

– Jeg er en eksplosiv kastertype. Jeg bruker styrke i alle øvelsene, forklarer den 89 kilo tunge 10-kjemperen.