GULT GULL: Svenskamerikanske Armand Duplantis (21) tok suverent OL-gull til Sverige i stavsprangkonkurransen tirsdag. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Duplantis etter OL-gullet: − Tror det blir verre nå

Den svenskamerikanske gullvinneren i stavsprang, Armand «Mondo» Duplantis (21), tror ikke alle amerikanere er fornøyd med hans OL-gull i stavsprang. Rivalen tar ham i forsvar.

Andreas Hellenes

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den ferske svenskamerikanske gullvinneren satte nemlig amerikanske sinn i kok da han valgte å representere Sverige i OL – i stedet for USA som også var mulig.

«Mondo» er nemlig født og oppvokst i Lafayette i den amerikanske delstaten Louisiana, men valgte likevel å representere Sverige.

Etter å ha sikret OL-gull til de blågule i stavsprang tirsdag, noe som gjorde at USAs medaljekandidat Chris Nilsen (23) måtte nøye seg med sølv, skal 21-åringen ifølge svenske Aftonbladet forvente enda mer misnøye i tiden som kommer:

– Jeg tror det blir verre nå, sier hovedpersonen selv til den svenske avisen.

GULL OG SØLV: Selv om Duplantis (t.v) og Nilsen (t.h) nettopp hadde gjort opp om den gjeveste gullmedaljen, var det ingen vonde miner mellom duellantene etter konkurransen var avgjort. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

Men tross å både ha kommet til kort mot den gulkledde svenskamerikaneren, og ha det amerikanske flagget på brystet, var det ikke mye hat å spore hos den amerikanske sølvvinneren Nilsen.

Heller tvert imot:

– Jeg er så lei av at alle amerikanere hakker på «Mondo». Han tok sitt valg, og han er en utmerket representant for sitt land, sa Nilsen i pressesonen etter konkurransen, ifølge Aftonbladet.

Så sammenlignet han det å hoppe mot «Mondo» som for en fotballspiller å møte Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo.

LUFTENS BARON: Den høytflyvende gullvinneren var den eneste som kom over 6 meter i stavsprangkonkurransen. Foto: DIEGO AZUBEL / EPA

Da «Mondo» ble spurt om han hadde fått negative reaksjoner rettet mot han etter gullet, skal han ha begynt å le, ifølge Aftonbladet:

– Haha, det har vært greit. Men nå tror jeg det kan bli verre, gjentar han.

– Når jeg konkurrerer i konkurranser som dette, er jeg stolt over å representere Sverige. Men jeg har mitt folk i Louisiana som står meg nær og som deler denne seieren like mye som Sverige gjør. Men jeg er stolt over å ha Sverige på brystet, sier han.