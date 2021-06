GAMMEL OG NY: Vebjørn Rodal i samtale med Jakob Ingebrigtsen under friidretts-EM i Berlin for tre år siden, der sist nevnte vant gull på 1500 meter og 5000 meter. Foto: Bjørn S. Delebekk

Rodal om Jakob Ingebrigtsens problemer: − Trenger ikke bety så mye

Jakob Ingebrigtsen (20) sliter med en halsbetennelse en måned før OL. NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal (48) tror ikke det vil påføre et av Norges største gullhåp særlige problemer foran 1500-meteren i Tokyo.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Nå nettopp

– Det er selvfølgelig slikt som kan skje. Men det trenger ikke bety så veldig mye, sier Norges OL-gullvinner på 800 meter i Atlanta for 25 år siden.

– Jeg hadde ofte halsbetennelse selv. Men da jeg var i 18–19–20-årene restituerte jeg fort. Det var ingenting som bet på i den alderen, tilføyer Vebjørn Rodal.

Pappa Gjert Ingebrigtsen, som ikke er kjent for å spare på kruttet i sine uttalelser, sier følgende til NRK:

– Det er jævlig trasig. Han er skikkelig syk. Han er ikke i nærheten av å kunne trene.

Jakob Ingebrigtsen viste igjen superform da han før første gang løp under 13 minutter på 5000 meter og satte europeisk rekord med 12.48,45 i Firenzes Diamond League-stevne 10. juni. Siden har han sammen med hele familien, og frem til nylig forloveden Elisabeth Asserson, oppholdt seg i St. Moritz.

Planen var at han, storebror Filip (28) og far og trener Gjert skulle ankomme til Oslo onsdag kveld, for så å løpe henholdsvis en engelsk mile (1609 meter) og 3000 meter under Bisletts Diamond League-stevne torsdag. Onsdag morgen meddelte imidlertid Gjert Ingebrigtsen at Jakob Ingebrigtsen hadde fått påvist en halsbetennelse og ikke lenger var aktuell for «Svein Arne Hansen Dream Mile» - der ekspertene så frem til at han skulle slette Steve Crams europarekord 3.46,32 fra 1985.

– Det er forferdelig ergerlig. Jeg tror han ville slått Crams europarekord. Jeg fikk høre at han var «grumsete», og så ble det halsbetennelse, bekrefter Bisletts stevnegeneral Steinar Hoen.

Jakob og Filip Ingebrigtsen - som sesongdebuterer med 3000 meter på Bislett torsdag - står begge på startlisten for 1500 meter i Monacos Diamond League-stevne neste fredag. Jakob Ingebrigtsen satte europeisk rekord på distansen der i fjor med 3.28,68, Filip løp på sterke 30.30,35 (34/100 bak «pers»).

Monaco 9. juli er deres eventuelt siste konkurranse foran OL i Tokyo, der de også er kvalifisert for 5000 meter - men satser på 1500-meteren fordi en «dobling» ikke lar seg gjøre på grunn av øvelsesprogrammet. Henrik Ingebrigtsen skulle ha løpt 5000 meter i Tokyo, men ble nylig operert i Sveits etter å ha fått påvist en avrivning i bakre lårmuskulatur.

Etter Monaco-stevnet skal Jakob Ingebrigtsen og Filip Ingebrigtsen etter planen dra rett tilbake til St. Moritz for siste finpuss foran avreisen til Japan og såkalt pre-camp der.

– Høyde i St. Moritz har vært en suksessformel for dem. En del av den positive effekten har ikke nødvendigvis med selve høyden å gjøre. Det er mer at det gir et skikkelig avbrekk fra hverdagen, med dedikert kosthold og restitusjon - med flotte fasiliteter, sier Vebjørn Rodal.

– De oppsøker og kommer inn i treningsboblen, tilføyer han.

På spørsmål om endringer i konkurranseplanen kan «ha noen å si», tror NRKs mangeårige friidrettsekspert at det heller ikke vil ha negativ betydning.

– Selvfølgelig er det beste å kunne følge plan A. Men for å si som amerikanerne. Hvis den ikke lar seg gjennomføre, er det fortsatt 25 bokstaver i alfabetet. Plan B, C eller D kan også fungere helt fint, sier Vebjørn Rodal.