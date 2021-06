LITT Å SNAKKE OM: Henrik Ingebrigtsen løp sin nest raskeste 5000 meter på Bislett fredag kveld. Etter spurtduellen mot Narve Gilje Nordås hadde vinneren av den noe å ta opp med trener Gjert Ingebrigtsen. Foto: Lise Åserud

Henrik Ingebrigtsens «glipptak» avslørte hoftetrøbbel

BISLETT (VG) Et «glipptak» før hundredelsfinishen mot treningskamerat Narve Gilje Nordås (22) avslørte at Henrik Ingebrigtsen (30) fortsatt sliter med en hofte som nærmest uten forvarsel kan sette ham ut av spill.

– Ja, så du det – rett før mål der, fem runder igjen? spør Henrik Ingebrigtsen da VG etter 5000-meteren på Bislett påpeker «glipptaket» som rammet ham underveis mot hans knappe seier på Bislett fredag kveld.

– Oh, oh – det beit i hofte og hamstring (muskel bakside lår). Det er en nerve, jeg har litt sår muskulatur. Og etter den operasjonen i hamstring så er det litt sånn at nervene fyrer litt ekstra. Det er en overreaksjon på muskulaturen, forklarer Gjert Ingebrigtsens (55) eldste løpersønn.

Henrik Ingebrigtsen, som i henhold til den internasjonale rankingen er kvalifisert for sitt tredje OL, avslutter imidlertid ikke forklaringen til «glipptaket» der. Han fortsetter med «det er liksom ikke noe galt», med forbeholdet «den fyrer seg mer opp enn den egentlig trenger».

– Men i morgen er den ganske mye bedre. Det vet jeg. De neste 48 timene er avgjørende når det gjelder å gjøre de rette tingene, understreker han.

– Er du medisiner også?

– Jeg kan veldig godt de tingene jeg har slitt med. Alle skadene mine. Jeg kan alle de latinske navnene på bena og diverse, svarer han humørfylt på det ironiske spørsmålet.

Trener og far Gjert Ingebrigtsen fikk selvsagt også med seg «glipptaket».

– Han sier at det smalt i hoften på det glipptaket. Han må nok ha litt bistand de neste par dagene for å få dette til å virke. Jeg tror ikke vi skal gjøre for mange sprell frem mot Firenze, sier Gjert Ingebrigtsen.

Henrik Ingebrigtsen er ikke i tvil om at han vil stille til start på 5000-meteren i Firenzes Diamond League-stevne kommende torsdag, sammen med Jakob Ingebrigtsen (20) og kanskje treningspartneren Narve Gilje Nordås – som var 2/100 bak Henrik Ingebrigtsen i mål og drøyt tre sekunder fra å klare OL-kravet (13.13,50) med «persen» 13.16,82.

TRUET: Narve Gilje Nordås stakk forbi Henrik Ingebrigtsen under 5000-meteren på Bislett fredag, men førstnevnte fikk siste stikk. Foto: Stian Lysberg Solum

Henrik Ingebrigtsens 13.16,80 er hans nest beste tid på distansen. I sesongdebuten i Gateshead 23. mai løp han 10 sekunder svakere.

– For all del, dette er blant mine beste løp, slår han fast.

Han tviler på at vinnertiden i OL-finalen fredag 6. august vil bli under 13.20, på grunn av ventet varme og luftfuktighet i Tokyo. Med tanke på egne sjanser om to måneder, mener han at han «har et greit løp inne» nå. For to år siden gikk han – med en fersk tå-plage – til VM-finalen med 13.21, der han endte på 12. plass med 13.30.

– Han er jæskla godt trent. Han er på sporet av noe. Han begynner å nærme seg sitt beste nivå «ever». Han har ikke noe å skjemmes over. 13.16 er ikke noen tullegreier. Hva er det Filip har – 13.11?, påpeker Gjert Ingebrigtsen.

Filip Ingebrigtsens (28) personlige rekord er 13.11,75 fra 2019 i Roma, mens Jakob Ingebrigtsens er 13.02,03 fra London samme år.

Han mener også at Henrik Ingebrigtsen stresset med rytmen i begynnelsen av 5000-meteren på Bislett, men at den ble bedre da det «bare» var han og Narve Gilje Nordås igjen i tet.

EKSPERT-PASSIAR: Christina Vukicevic Demidov er fersk i jobben som friidrettskommentator for NRK og ville naturlig nok grille Henrik Ingebrigtsen etter at han hadde løpt sin nest raskeste 5000-meter fredag. Foto: Stian Lysberg Solum

– Han liker ikke å tape. Det er ikke mye han synes er verre enn det. Og Narve har vært med oss tilstrekkelig mange år til å vite at hvis du skal ha det greit på trening, så lar vi Henrik «få» de to hundredelene, sier Gjert Ingebrigtsen med et skjevt smil – før han stikker av gårde for å samle familietroppen etter Bislett-stevnet «Night of Highlights».

Ps! Jakob Ingebrigtsen og Filip Ingebrigtsen er kvalifisert for 5000-meteren i OL. Men de satser på 1500-meteren og på grunn av konkurranseprogrammet er det svært vanskelig å kombinere 1500 meter med 5000 meter.