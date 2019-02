Jakob Ingebrigtsen med juniorverdensrekord

Jakob Ingebrigtsen (18) satte onsdag kveld ny juniorverdensrekord på 1500 meter – og slo samtidig den ferske verdensrekordholderen på distansen for seniorer.

Publisert: 20.02.19 20:52 Oppdatert: 20.02.19 21:54







Den nye rekordtiden er 3.36,02.

Kanonløpet skjedde på innendørsbanen i tyske Düsseldorf. Storebror Filip Ingebrigtsen ble nummer tre, 2,6 sekunder bak Jakob.

Jakob slo samtidig den regjerende verdensrekordholderen på 1500 meter innendørs, Samuel Tefera (19), fra Etiopia. Ingebrigtsen slo annenmannen Tefera på oppløpet.

– Jeg har slått ham én gang før, så jeg vet hvor jeg har ham. Han har løpt usannsynlig fort denne sesongen, så det er digg å slå ham her, sier Jakob Ingebrigtsen til TV 2.

Etiopieren har stått frem som et av de største løpstalentene i verden, sammen med Jakob, og slo sist lørdag Hicham El Guerroujs 22 år gamle verdensrekord på distansen innendørs for seniorer på et stevne i Birmingham. Da klokket han inn til 3.31,04.

Før onsdagens stevne uttalte pappa og trener Gjert Ingebrigtsen til VG at brødrene Ingebrigtsen ikke vil være i stand til å løpe så fort som Teferas verdensrekordtid innendørs, fordi de er storvokste sammenlignet med ham. Dette fordi det er en ulempe med de skarpe svingene på innendørsbanene.

I Düsseldorf var han strålende fornøyd.

– Han er på høyde med de beste i verden. Jeg tror Jakob kommer til å kjempe om VM-medaljer i Doha, sier Gjert Ingebrigtsen til TV 2.

