SUVEREN PÅ HJEMMEBANE: Jakob Ingebrigtsen satte norsk rekord på 1500 meter innendørs i Bærum (bildet) for 10 dager siden med 3.36,21. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Gjert Ingebrigtsen: – Jakob klarer ikke å løpe så fort

Gjert Ingebrigtsen mener det er «umulig» for Jakob Ingebrigtsen (18) å løpe like fort som ett år eldre Samuel Tefera (19) gjorde da han satte verdensrekord for fem dager siden. I kveld møtes de to til duell på 1500 meter i Düsseldorf.

Publisert: 20.02.19 11:18 Oppdatert: 20.02.19 11:28







– Det er under Jakobs personlige rekord utendørs. Det er umulig for ham å løpe så fort innendørs, sier Gjert Ingebrigtsen til VG.

Etiopiske Samuel Tefera senket den 22 år gamle innendørsverdensrekorden til Hicham El Guerrouj med 14/100 da han i Birmingham siste lørdag løp 1500 meter på 3.31,04. Det er fem sekunder under hans beste tid innendørs i fjor: 3.36,05 den 27. januar 2018.

– Det er raskt, men El Guerrouj’ tid var omtrent lik. Så vi må fortsatt sammenligne oss med den samme og lignende tider, sier Jakob Ingebrigtsen i et intervju publisert på hjemmesiden til Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF).

For 10 dager siden knuste Jakob Ingebrigtsen storebror Henrik Ingebrigtsens innendørsrekord på distansen med over tre sekunder da han løp på 3.36,21 under «Norden-kampen» i Bærum.

– Det hadde vært suverent EM-gull, uttalte Gjert Ingebrigtsen da.

Friidretts-EM innendørs går i Glasgow 1. til 3. mars.

Nå mener han at Norges dobbelte gullvinner fra friidretts-EM i Berlin i mars er i stand til å løpe på rundt 3.33 i Düsseldorf onsdag kveld.

1500-meteren starter klokken 20.32.

Jakob Ingebrigtsens personlige rekord utendørs er 3.31,18, satt i juli i fjor. Samuel Teferas personlige rekord utendørs er ifølge IAAFs statistikk 3.31,63 fra 12. mai i fjor.

UNG VERDENSREKORDHOLDER: Samuel Tefera fra Etiopia senket marokkanske Hicham El Guerrouj’ 22 år gamle verdensrekord på 1500 meter i Birmingham lørdag for fem dager siden. Foto: David Davies / TT NYHETSBYRÅN

Feltet i IAAFs innendørsserie i Düsseldorf inkluderer VM-bronsevinner utendørs, Filip Ingebrigtsen (25), og Samuel Tefera, som ble verdensmester innendørs i Birmingham forrige sesong.

Noen måneder senere ble Tefera slått av Ingebrigtsen, som vant sølv, på distansen i U20-VM i Tammerfors. Tefera kom på 5. plass.

Gjert Ingebrigtsen sier til VG at han «blir litt satt ut et slikt nivå» konfrontert med Teferas oppsiktsvekkende verdensrekord. Han vil ikke utdype det ut over at Samuel Tefera er blant noen løpere som presterer på et slikt nivå «noen måneder» – for så ikke å være i nærheten av det.

– Men Jakob sa i går at det skal bli veldig gøy å stå på startstreken med slike løpere. Vi må være forberedt på at det kommer noen som er ekstreme, og på å slå dem. Vi må prøve det vi kan, sier Gjert Ingebrigtsen.

Årsaken til at Jakob Ingebrigtsen og Filip Ingebrigtsen ikke vil være i stand til å løpe så fort som etiopieren innendørs, er ifølge Gjert Ingebrigtsen sønnenes størrelse. Sammenlignet med for eksempel Tefera er de storvokste. Det er en ulempe gjennom innendørsbanens skarpe svinger.

Han setter imidlertid pris på «den enorme interessen» duellen mellom Europas yndling og Afrikas yndling, som han uttrykker det, er gjenstand for.

– Vi synes det er gøy å løpe mot noen som løper så inn i helvete fort. Det gir oss en mulighet til å løpe fort, sier Gjert Ingebrigtsen.

PS! Samuel Tefera vinner en premiebonus på 172.000 kroner hvis han i kveld slår kenyanske Bethwell Birgen og dermed går forbi ham sammenlagt i innendørsserien. Henrik Ingebrigtsen løper ikke Düsseldorf onsdag.