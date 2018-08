Pedersen om nedturen: – Vennene mine spurte om jeg var syk

Publisert: 10.08.18 13:36 Oppdatert: 10.08.18 14:49

FRIIDRETT 2018-08-10T11:36:51Z

BERLIN/OSLO (VG) Torsdag var Isabelle Pedersen (26) så skuffet at hun føk forbi pressen uten et ord. Fredag samlet hun mot til seg og fortalte at hennes nærmeste lurte på om hun var syk før nedturen.

– Det har vært mange som har kommentert hvordan jeg så ut på den startstreken. De har spurt om det går bra; stemmer alt, «er du syk, eller hva?», svarer Isabelle Pedersen på VGs spørsmål om hun hadde en god følelse rett før start.

– Er det noen som har spurt om du var syk?

– Det var en som spurte. Det er ganske spesielt å komme tilbake (til hotellet), så er den første beskjeden du ser, fra en av dine ærlige medmennesker, det. Jeg har det ganske fint. Jeg elsker mesterskap. Det (spørsmålet) var liksom ikke sånn «hu-hu, nå skal vi smile mer», svarer hun.

Hennes årsbeste, personlige rekord og norske rekord 12,72 - satt for et par uker siden - ville holdt til sølvmedalje i EM-finalen torsdag kveld. Hviterusslands Elvira Herman vant gull på 12,67, foran Tysklands Pamela Dutkiewicz (12,72) og Cindy Roleder (12,77).

– Har du et mesterskapkompleks, i og med at du ikke har lyktes i seniormesterskap?

– Man kan diskutere frem og tilbake at ting ikke har gått som det skal i senior versus juniormesterskap. Det har vært en interessant reise som senior, som det heter, svarer Isabelle Pedersen på VGs spørsmål under pressetreffet utenfor den ene svingen ved Olympiastadion.

– Det eneste jeg ikke har lyst til, er å bli definert av en situasjon som dette, som er én gang versus en hel sesong som har vært så fantastisk god, sier hun også.

– Det er et av de få løpene jeg ikke husker så mye av. Jeg kom i mål og bare «hva var dette her?». Du ser tiden og bare «å herregud»... Jeg tror en av de første tingene jeg sa, var «kan jeg få lov til å gjemme meg under en stein i Lofoten?», sier Pedersen.

– Det var vanskelig. Det var rart. Det kom ekstremt uforberedt (på meg). Det var ikke så mange flere ord å si, fortsetter Pedersen, som forteller at hun slet med å sove i natt, både på grunn av torden, men og fordi «okei, dette skjedde faktisk».

Hun sa ikke et ord til pressen etter EM-exiten, men ga en uttalelse via manager Mario Bassani flere timer etterpå .

– Dere kunne ha stilt like mye spørsmål som i dag, men dette er mer som kommer ut nå enn det gjorde i hele går, sier en fortsatt knust Pedersen.

Hekkeløperen mener hun hadde vært i finalen om hun hadde gjort et normalt løp, og skylder bare på seg selv for at det gikk som det gikk . Hun prøver likevel å se det positive.

– Selvfølgelig er det en nedtur, men alt i livet har en vei, og alt kommer fra et sted. Både på godt og vondt. Jeg tar alle nedturer som den vokse personen jeg prøver å være. Det er mye godt å ta ut av dette likevel.

– Hva godt kan komme ut av det?

– Når man gjør feil og man ikke gjør som man ønsker, så er det noe som må jobbes med. Akkurat nå var det bare å prøve å finne tilbake til hva som egentlig skjedde, og hva virkeligheten var, og begynne på nytt igjen. Skuffelser kommer fordi man vet at man kan gjøre bedre, sier Pedersen.