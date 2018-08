GULLGUTTER: Karsten Warholm og hans trener Leif Olav Alnes under friidretts-EM i Berlin for tre uker siden. Torsdag stiller langhekk-kongen til start i Diamond League-finalen i Zürich, der førstepremien er 418.000 kroner. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Warholm deler bonusmillionen med gulltreneren

FRIIDRETT 2018-08-29T16:42:48Z

ZÜRICH (VG) Karsten Warholm (22) ser på løpervirksomheten sin som et aksjeselskap og deler derfor alle premiebonusene med treneren Leif Olav Alnes. Til sammen dreier det seg om et millionbeløp det siste året.

– Jeg behandler dette som et AS. Pengene vi tjener går selvfølgelig også til ham. En betydelig del også. Jeg ser det som en utgift til inntekts ervervelse. Hvis jeg vinner i morgen (torsdag kveld), vil Leif (Olav Alnes) tjene bedre enn de som kommer bak, sier Karsten Warholm til VG under et intervju på Letzigrund stadion onsdag ettermiddag.

Sesongens beste starter ikke Abderrahman Samba (22) fra Qatar ble tvunget av sitt nasjonale forbund til å løpe 400 meter hekk og 400 meter stafett i det pågående Asia-mesterskapet i Jakarta og stiller derfor ikke til start i Diamond League-finalen. Samba har slått Karsten Warholm i alle deres innbyrdes oppgjør denne sesongen. Hans årsbeste tid er 46,98 sekunder. Karsten Warholm satte norsk rekord for fjerde gang denne sesongen da han vant EM-gullmedaljen i Berlin med 47,64. Rai Benjamin (21) fra Antigua og Barbuda er sesongens nest raskeste på 400 meter hekk med 47,02. Han er ikke kvalifisert for Diamond League-finalen. Kyron McMaster (21) slo Warholm i Zürich for ett år siden. McMaster, fra De britiske jomfruøyene, har 47,54 som sesongbeste og personlig rekord. Han er klar for Diamond League-finalen torsdag. Det er også Yasmani Copello (32) fra Tyrkia. Han ble nummer to bak Warholm i EM-finalen med personlig rekord 47,81 sekunder.

Vinner han Diamond League-finalen på 400 meter hekk foran et fullsatt stadion her i Zürich, vil sunnmøringen etter dagens dollarkurs innkassere 418.000 kroner i seiersbonus. Annenplass gir «bare» 167.000 kroner, tredjeplass 84.000 kroner.

Det betyr, slik Karsten Warholm kan forstås, at Leif Olav Alnes (61) kan legge snaut 200.000 kroner til en allerede hyggelig bonuskonto som «deleier» i «Karsten Warholm A/S».

– Jeg føler meg ekstremt ivaretatt av dem, svarer Leif Olav Alnes på spørsmål om han har en avtale om å få en del av Karsten Warholms premiebonuser fra VM, EM, Diamond League og årets siste stevne, Continental Cup i Ostrava om halvannen uke.

Med «dem» mener han langhekkstjernen selv og familien hans, med Karsten Warholms mor Kristine Gølin Haddal som en slags administrerende direktør i «Karsten Warholm AS».

Karsten Warholm karakteriserer Leif Olav Alnes andel i det som «en god del».

– Hvor «god del»?

– Jeg vil ikke gå inn på prosenten. Men det er ikke bare «en slant». Han vil også merke forskjell, og det er viktig for meg, svarer Karsten Warholm.

Han gir uttrykk for at han synes trenere i Norge ikke blir verdsatt i tilstrekkelig grad. Han understreker at ha ikke vet hva andre norske utøvere gjør i så måte, men mener at de eventuelt burde gjøre det samme som han.

Begge gir imidlertid ettertrykkelig uttrykk for at «pengene ikke er viktig». Det uttalte Karsten Warholm under det internasjonale pressetreffet onsdag formiddag, og det gjentar han overfor VG. Han mener at en løgndetektortest ville bekreftet dette:

– Trofeene og minnene er det jeg liker å lagre i banken. Pengene er jeg lite opptatt av. Jeg må ikke vinne fordi jeg trenger dem. Jeg løper med hjertet, sier han.

Men pengene i form av premiebonuser, og startpenger fra arrangøren, renner likevel inn. Det har de i alle fall gjort siden han ble verdensmester for ett år siden. Gullmedaljen ga ham en seiersbonus på 60.000 dollar – 501.600 kroner etter dagens kurs – fra det internasjonale friidrettsforbundet IAAF.

For annenplassen her i Zürich i fjor, etter VM, fikk han 167.000 kroner. Plasseringene i Diamond Leagues stevneserie denne sesongen har gitt ham bonuser på rundt 300.000 kroner til sammen. For EM-gullmedaljen i Berlin mottok han 60.000 kroner fra Norges Friidrettsforbund. Seier i IAAFs Continental Cup i tsjekkiske Ostrava 8. til 9. september gir 250.000 kroner.

Med andre ord godt over en million totalt, uavhengig av plasseringene han får i sesongens to siste konkurranser.