I NORGE: Usain Bolt på Strømsgodset-trening onsdag. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Bolt-nedtur i Norge: Mister ett OL-gull

Publisert: 31.05.18 22:07 Oppdatert: 31.05.18 23:14

Usain Bolt (31) blir ikke stående med ni OL-gull. Torsdag mistet han det ene stafettgullet etter at Nesta Carter tapte sin sak i voldgiftsdomstolen CAS.

Bolt er for tiden i Norge og trener med Strømsgodset.

Dommen fra CAS opprettholder IOCs beslutning fra januar 2017 om at Nesta Carter brøt dopingreglene under OL i Beijing i 2008.

Der løp Carter, Bolt, Michael Frater og Asafa Powell inn til jamaikansk gull på den korte stafetten.

Nå mister de dette gullet.

Opprinnelig hadde Usain Bolt «trippel trippel»: OL-gull på 100, 200 meter og 4 x 100 meter i 2008, 2012 og 2016.

En urinprøve avgitt av Nesta Carter etter løpet i 2008 ble analysert ved laboratoriet i Beijing - uten å finne noe ulovlig.

I 2016 ble prøvene retestet ut fra nye analysemetoder. De fant stoffet methylhexaneamine (MHA), som er forbudt. Derfor bestemte IOC at Carter diskvalifiseres og at Jamaica mister gullet.

Nesta Carter anket til CAS, og det ble gjennomført en høring i november i 2017.

– Vi aksepterer ikke noen av argumentene som Nesta Carter har kommet med om at testresultatene skulle bli ignorert, eller at beslutningen ellers skulle avvises for visse påståtte feil, heter det i dommen som VG har fått.

– CAS-panelet avviser derfor klagen.

Det betyr altså at Bolt ender opp med åtte OL-gull. I januar uttalte han, ifølge BBC, at det ville bli «tøft» å måtte levere tilbake en av sine medaljer, men at det ikke ville forandre noe for hva han har oppnådd i friidrettskarrieren.

Nå handler det altså om fotball.

– Jeg prøver bare å bli bedre. Kanskje et lag ser meg og jeg får sjansen til å spille et sted. Så jeg skal fortsette å jobbe hardt og kanskje noen i nær fremtid tilbyr noe som jeg sier «ja» til, sa Usain Bolt til VG etter sin første trening med Strømsgodset.