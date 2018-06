BISLETT-PROFIL: Karoline Bjerkeli Grøvdal, her avbildet på en pressekonferanse denne uken, sesongdebuterer på 3000 meter hinder torsdag kveld. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Skeptiske til Grøvdals ekstreme «EM-drøm»: – Redd for skader

Publisert: 06.06.18 15:58 Oppdatert: 06.06.18 16:56

Karoline Bjerkeli Grøvdal (27) har en liten drøm om å løpe både 3000 meter hinder og 5000 meter i Berlin-EM i august. Problemet er at det er bare 20 minutter mellom øvelsene.

– Det hadde vært kult å løpe begge øvelsene i Berlin. Øvelsene er satt så tett for at man ikke skal gjøre det, men jeg vil absolutt ikke utelukke det, sier Grøvdal til VG.

Torsdag kveld løper hun 3000 meter hinder på Bislett mot verdenseliten.

Hele pallen fra London-VM er på plass, og Grøvdal skal virkelig få brynet seg i øvelsen som er hennes hovedmål for sesongen etter at hun perset med sterke 9.13,35 i NM i fjor.

Den tiden er fem og et halvt sekund bedre enn tiden tyske Gesa-Felicitas Krause tok Em-gull med for to år siden, og Grøvdal er selvfølgelig blant favorittene i august.

Men ganske nøyaktig 20 minutter etter målgang på øvelsen, så starter finalen på 5000 meter. Grøvdal klarer ikke å slå fra seg tanke om å forsøke seg der også.

– Jeg har snakket litt om det, men det er absolutt ikke sikkert at jeg gjør det. Jeg må se an litt hvordan det går i hinder, forklarer 27-åringen som for øvrig tok bronse på 10.000 meter i EM i 2016. Hennes foreløpig eneste internasjonale medalje på seniornivå. Hun brøt 5000-meterfinalen i London i fjor.

Grøvdals plan møtes med skepsis.

– Jeg er først og fremst redd for skader, og at det kan få konsekvenser for karrieren hennes videre, sier Ingrid Kristiansen til VG.

– Voldsom belastning

Hun har blant annet EM-gull på 10.000 meter i Stuttgart i 1986 på merittlisten. Året etter tok hun VM-gull på 10.000 meter, og i 1980 ble det VM-bronse på 3000 meter.

Hun lot seg aldri friste til å gå for flere øvelser i samme mesterskap – ikke engang i NM.

– I NM valgte jeg blant annet å løpe 1500 meter for å få brynet meg, og droppet 5000 og 10.000 meter. Jeg var aldri fristet av å ta flere distanser i

– Dette må Karoline ta med sine rådgivere, og jeg er ikke en av dem. Løping er en voldsom belastning på bena, og dette høres ut som en dårlig plan. Hun må gjøre noen valg, og holde seg til dem, mener 62-åringen som herjet langdistanseløpingen på 80-tallet sammen med blant andre Grete Waitz.

Torsdag kveld er Kristiansen blant rundt 15.0000 tilskuere på Bislett Games, og hun gleder seg stort til å se Karoline Bjerkeli Grøvdal og de andre norske profilene i aksjon.

– Karoline har vært lovende i mange år. Dersom hun holder seg skadefri fremover, så har jeg stor tro på at hun kan ta nye steg, sier Kristiansen.

Bør prioritere løp mot verdenseliten

Også friidrettsekspert Johan Kaggestad har lite til overs for Grøvdals planer om å ta «en dobbel».

– Det høres veldig dumt ut. 3000 meter hinder er en veldig spesiell og kraftkrevende øvelse med temposkifte og mye «start og stopp». Nå er nivået på 5000 meter i Europa dårlig, men det kan gi en veldig dårlig opplevelse hvis hun bommer på dette. Jeg skjønner ikke helt hva hun vil oppnå med dette, sier Kaggestad til VG.

– Og hvis hun skulle klare en bronsemedalje på 5000 meter – ingen vil huske det i ettertid. Det er mye bedre at hun løper 3000 meter hinder og bygger seg opp til løp senere på høsten der hun får brynet seg mot verdenseliten for å få gode tider.