BRITISK GULL: Jake Wightman fikk maks uttelling med sin langspurt.

Ingebrigtsen selvkritisk etter VM-sølvet: − Jeg dreit meg ut

EUGENE (VG) Jakob Ingebrigtsen var den store favoritten under nattens finale i 1500 meter. 21-åringen måtte imidlertid ta til takke med et VM-sølv.

Med rundt 250 meter igjen la nemlig briten Jake Wightman inn en langspurt. Ingebrigtsen maktet ikke å hente igjen konkurrenten. Dermed ble det britisk gull, mens Ingebrigtsen tok sølv.

– Helt jævlig. Det er dumt å si det, men VM-sølv er stort. Samtidig blir jeg slått av folk som er dårligere enn meg. Jeg er skuffet over meg selv siden jeg gjør et dårligere løp enn jeg skulle, sier Ingebrigtsen til NRK.

Wightman løp i mål på tiden 3:29.23, mens Ingebrigtsen klokket inn på 3:29.47, altså 24 hundredeler bak.

Ingebrigtsen sto uten medalje i utendørs-VM før nattens konkurranse. Hans beste resultat var fjerdeplassen i 1500 meter fra Doha i 2019. Den gang beskrev nordmannen finalen som «noe av det verste han hadde vært med på» i et intervju med NRK.

– Jeg forsvarte meg litt for mye til at jeg kunne vinne spurten. Jeg tok noen beslutninger jeg følte jeg måtte, men jeg burde gjort noe helt annet. Da Wightman kom fikk jeg bekreftet det jeg fryktet. Jeg hadde ikke nok krefter til å svare på det Wightman kom med. Han vant og jeg tapte. Det var ikke slik jeg ønsket at det skulle bli, sier Ingebrigtsen.

Kenyanske Abel Kipsang gikk ut i et voldsomt tempo, men like før halvveis roet feltet ned. Da gikk Ingebrigtsen og Timothy Cheruiyot i front. Cirka halvveis inn i den siste runden angrep imidlertid Wightman og slo knockout på konkurrentene med sin langspurt.

– Han tok en stor risiko ved å løpe på den måten. Det ville vært desto mer imponerende om han tok gullet slik. Det ville vært spennende å se hva som kunne skjedd om han hadde fått litt hjelp. Jakob er sterk, men han er ikke så sterk, sier Henrik Ingebrigtsen til NRK.

– Hovedfeilen var at jeg ikke «pushet» nok underveis. Det gikk fort, men ikke fort nok. Folk kunne angripe. Jeg dreit meg ut når det sto så mye på spill.

Dette er første gangen Ingebrigtsen konkurrerer i et mesterskap uten mamma og pappa på sidelinjen. Det var i februar at det ble kjent at Gjert Ingebrigtsen ikke kom til å være trener for sønnene lenger.

I Eugene har storebror Henrik vært lillebror Jakobs nærmeste støttespiller.

– Uten mamma og pappa på den store scenen for første gang. Kom igjen, Jakob. Dette klarer du, skrev pappa Gjert Ingebrigtsen på Instagram noen timer før finalen.

Tidligere i natt løp Amalie Iuel forsøksheat i 400 meter hekk. Det endte med personlig rekord og avansement til semifinalen for den norske 28-åringen.