Bare nesten for Ingebrigtsen – måtte nøye seg med VM-sølv

EUGENE (VG) Jakob Ingebrigtsen var den store favoritten under nattens finale i 1500 meter. 21-åringen måtte imidlertid ta til takke med et VM-sølv.

Med rundt 250 meter igjen la nemlig briten Jake Wightman inn en langspurt. Ingebrigtsen maktet ikke å hente igjen konkurrenten. Dermed ble det britisk gull, mens Ingebrigtsen tok sølv.

Wightman løp i mål på tiden 3:29.23, mens Ingebrigtsen klokket inn på 3:29.47, altså 24 hundredeler bak.

Ingebrigtsen sto uten noen medaljer i utendørs-VM før nattens konkurranse. Hans beste resultat var fjerdeplassen i 1500 meter fra Doha i 2019. Den gang beskrev nordmannen finalen som «noe av det verste han hadde vært med på» i et intervju med NRK.

Kenyanske Abel Kipsang gikk ut i et voldsomt tempo, men like før halvveis roet feltet ned. Da gikk Ingebrigtsen og Cheruiyot i front. Cirka halvveis inn i den siste runden angrep imidlertid Wightman og slo knockout på konkurrentene.

– Han tok en stor risiko ved å løpe på den måten. Det ville vært desto mer imponerende om han tok gullet slik. Det ville vært spennende å se hva som kunne skjedd om han hadde fått litt hjelp. Jakob er sterk, men han er ikke så sterk, sier Henrik Ingebrigtsen til NRK.

Dette er første gangen Ingebrigtsen konkurrerer i et mesterskap uten mamma og pappa på sidelinjen. Det var i februar at det ble kjent at Gjert Ingebrigtsen ikke kom til å være trener for sønnene lenger.

I Eugene har storebror Henrik vært lillebror Jakobs nærmeste støttespiller.

– Uten mamma og pappa på den store scenen for første gang. Kom igjen, Jakob. Dette klarer du, skrev pappa Gjert Ingebrigtsen på Instagram noen timer før finalen.

