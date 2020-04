SKAL PRØVE PÅ REKORD: Det blir ingen publikum på Bislett Stadion, men Warholm skal likevel prøve å imponere med et rekordforsøk. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

Bislett games går for tomme tribuner: – En enorm glede

BISLETT (VG) Bislett Games går for tomme tribuner. Det bekrefter Bislett-sjef Steinar Hoen på en pressekonferanse torsdag.

– Jeg elsker å springe og jeg elsker å konkurrere. Jeg synes dette var en veldig fin idé og det er en enorm glede, sier Karsten Warholm.

Friidretten har utviklet egne coronavettregler og dermed også utviklet eget arranhgementkonsept for tomme tribuner som tar hensyn til de smittevernreglene som er i dag.

Bislett Games kalles i år “Impossible Games” og skal arrangeres 11. juni.

Alle de norske friidrettstjernene, som Karsten Warholm og Karoline Bjerkeli Grøvdal, vil konkurrere både alene og i par. Hoen sier også at Ingebrigtsen-brødrene er positive, men at de foreløpig ikke har bestemt seg for distanse.

– Det har vært en periode med mye tanker. Vi har investert mye arbeid. Jeg har tatt tiden og skjønne at dette er noe vi må respektere. Dette er en dugnad jeg vil være med på og jeg vil gjøre mitt for at pandemien skal vare så kort som mulig, forteller Warholm på pressekonferansen:

– Karsten Warholm skal forsøke seg på verdensrekord på Bislett 11. juni. På 300 meter hekk på et sololøp, sier Steinar Hoen.

Stevnet har fått støtte fra det internasjonale friidrettsforbundet. Utøverne stilte i utgangspunktet gratis, men IAAF stiller nå med premiepenger. Warholm sier han vil donere en eventuell premie til en «coronavennlig» organisasjon.

– Først tenkte jeg at dette bare en en gal idé, men jeg merket med en gang at det ble tenkt en liten gnist. Jeg ble veldig glad da bekreftelsen kom, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Stevnet skal sendes på NRK.

På pressekonferansen er også byråd for idrett i Oslo, Rina Mariann Hansen:

– Det man opplever når man ikke er tilstede på arenaen kan sette vel så sterke og varige minner. Vi husker mye av dette sterkt, som da Karsten tok VM-gull i London, sier byråden.

– Jeg tror at dette arrangementet er noe veldig mange vil sette pris på. De som er lei av hviterussisk fotball og det å se gamle klipp på TV. Vi trenger noe å heie på sammen, og vi regner med at dere utøvere er sulteforet på å konkurrere igjen, sier Rina Mariann Hansen.

– Her skrives det verdenshistorie. Dette er et forbilde for annen norsk idrett og kan inspirere. Oslo og Bislett er de første som gjennomfører et slikt arrangement, legger hun til.

Smittevernoverlege Tore W. Steen sier på pressekonferansen at han ble skeptisk første gang han ble kontaktet av Steinar Hoen.

– Jeg tenkte først at dette neppe er mulig med de bestemmelsene vi har. Men så leste jeg nøye gjennom og tenkte at dette er mulig likevel. Så var det naturlig å ta kontakt med Helsedirektoratet. Etter et par dager kom det et positivt svar derfra, sier han.

Han vil presisere at de ikke gir en dispensasjon, men en godkjennelse.

– Her er alt i orden sånn vi ser det fra helsefaglig side.

