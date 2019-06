HEKTISK WEEKEND: Jakob og Filip Ingebrigtsen skal fly tur og retur San Francisco - fra Sveits - kommende helg for å løpe en engelsk mile (1609 meter) i Diamond League-stevnet i Stanford på USAs vestkyst. Bildet er fra Bislett Games for halvannen uke siden. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

Ingebrigtsen-brødrene avbryter treningsleir – reiser til stevne i USA

Ni tidssoner og 24 timer med fly tur-retur: Jakob og Filip Ingebrigtsen tar en pause treningsleiren i Sveits for å løpe en mile i Diamond League-stevnet i San Francisco.

Oppdatert nå nettopp







– Det blir bånn pinne bort, og bånn pinne hjem igjen, sier Gjert Ingebrigtsen til VG fra Team Ingebrigtsens høydetreningleir i sveitsiske St. Moritz.

Det vil si: Idet han sier det, befinner han seg ved en løpebane i lavlandet over grensen fra Sveits, i Nord-Italia, sammen med sønnene Henrik (28), Filip (26) og Jakob (18). Der de trener.

Fredag setter imidlertid trioen Gjert (53), Filip og Jakob seg på flyet til San Francisco, der de skal løpe 1609 meter i Diamond League i Stanford, som erstatter det tradisjonelle stevnet i Eugene. Oregon-byen forbereder friidretts-VM i 2021, stadion og banen i Eugene er under ombygging.

Jakob løp sensasjonelt fort i Eugene i fjor: - Kan smadre verdensrekorden

les også Friidretts-sjefen: – Norge vil sette VM-rekord

Tidsforskjellen mellom Sveits og USAs vestkyst er ni timer. San Francisco og Stanford ligger ni timer bak Team Ingebrigtsen avreisested.

– Vi har ikke gjort noe lignende før. Jo, Henrik har gjort det noen ganger. Men ikke fra høyden, svarer Gjert Ingebrigtsen på spørsmål om «opplegget» i forbindelse med racet over tidssonene og eventuelt snuing av døgnet.

Jakob og Filip vil være i mål klokken 15.00 lokal tid søndag. Etter målpassering bærer det rett til flyplassen for retur til Europa og St. Moritz, der Henrik har vært hele tiden. Eldstemann sto en stund oppført på startlisten til 2xMile-løpet i Stanford. Men fordi han ifølge Gjert har «alt for lite trening», gjør han ikke det lenger.

– Han har ikke fått gjort jobben ordentlig i vår på grunn av betennelsen i hoften, forklarer Gjert Ingebrigtsen.

Henrik Ingebrigtsen pådro seg skaden under EM i friidrett innendørs i begynnelsen av mars.

les også Rekord-Henrik satte selfie-rekord på Bislett

Årsaken til at de to andre ikke slipper unna den lange turen til USA midt under høydeoppholdt i St. Moritz, er deres kontraktforpliktelser overfor utstyr-sponsoren Nike. Stevnet i Stanford (Eugene) går for å være en «Nike-konkurranse». Gjert Ingebrigtsen bekrefter forpliktelsen, men understreker også at det er «kult».

– Det er ingen diskusjon, sier han med hensyn til avtaleteksten i sponsorkontrakten.

– Men vi har vært der mye. Det er kult. Løping er stort i USA, tilføyer han.

les også Treneren sier Warholm ikke er skadet – dropper neste løp

Det neste spørsmålet, etter San Francisco, er om Jakob, Filip og Henrik vil være i stand til å delta i sveitsiske Lausannes Diamond League-stevne fredag 5. juli, i praksis tre dager etter at de to førstnevnte er tilbake fra USA. Arrangøren av Lausanne-stevnet har tidligere reklamert med at alle tre er klare for det.

– Det får vi se på når vi kommer dit. Vi må se det an. Det er uavklart, sier Gjert Ingebrigtsen til VG.

Publisert: 24.06.19 kl. 21:49 Oppdatert: 24.06.19 kl. 22:02