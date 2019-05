KLINKET TIL: Caster Semenya i aksjon i Doha i kveld. Foto: KARIM JAAFAR / AFP

Semenya serverte supertid på 800 meter

Caster Semenya (28) løp på fantastiske 1.54,98 – i det som kan ha vært hennes siste 800 meter i karrieren.

Semenya fosset fra konkurrentene på Diamond League-stevnet i Doha, og virket ikke sliten da hun kom i mål til den meget sterke tiden. Hun satte sin personlige rekord på 1.54.25 i Paris i fjor sommer.

Men nå kan det være slutt på distansen for Semenya.

Det store spørsmålet er nemlig om den sørafrikanske stjernen velger å starte på hormonregulerende midler for å få lov til å løpe distanser opp til en engelsk mil (1609 meter).

Onsdag bestemte idrettens voldgiftsrett CAS å gi Det internasjonale friidrettsforbundet medhold etter at Semenya hadde klaget på avgjørelsen om at hun må ta medisinene for å kunne fortsette å konkurrere.

I går la hun ut meldinger på Twitter som kan tyde på at hun vurderer å legge opp.

«Å vite når du skal gå, er klokskap. Å være i stand til å gjøre det, er mot. Å gå med hodet høyt hevet, er verdighet», skrev Semenya på Twitter, der hun senere la til: «Jeg er ferdig!».

28 år gamle Semenya har blant annet to OL-gull og tre VM-gull på 800 meter.

De nye IAAF-reglene innebærer at kvinnelige utøvere som deltar i øvelser fra 400 meter til én engelsk mil (1609 meter) må kunne dokumentere et testosteronnivå i blodet på under fem nanomol per liter.

