Iuel skrudde av sosiale medier etter drømmeløpet

DOHA/OSLO (VG): For å holde fokus i jakten på VM-finale på 400 meter hekk valgte Amalie Iuel (25) å skru av alle varslinger på mobilen. Treneren fleipet med at den burde oppbevares i kjøleskapet.

Fokuset var på plass da startskuddet gikk. Iuel klinket til fra start, og lå godt an i åpningen. Det holdt lenge, men inn på oppløpet sa det stopp. 25-åringen endte på en fjerdeplass, og tok seg ikke til finalen.

Etter løpet forteller hun at sjokkåpningen var planlagt sammen med trener Leif Olav Alnes og treningskompis Karsten Warholm.

– Hvis jeg skulle prøve å gå for finaleplass måtte jeg gå «all in». Jeg følte jeg hadde en rå åpning, men det holdt ikke helt inn på oppløpet, sier Iuel.

Oppladningen til løpet ble hektisk. Etter at hun smadret den norske rekorden med nesten et halvt sekund tirsdag kveld, og tok seg videre fra forsøksheatene med nest beste tid, kokte det rundt Amalie Iuel før onsdagens semifinaler.

Derfor valgte 25-åringen å holde seg unna mobilen og sosiale medier i løpet av den viktige dagen.

– Jeg prøvde å legge det bort for å ha full fokus på løpet. Jeg skrudde av alle varslinger så jeg ikke skulle blir fristet til å åpne dem. Jeg tror det var riktig beslutning, for det kan fort stjele mye fokus, forteller Iuel.

25-åringen sier hun ikke er «en hai på sosiale medier», men at anledningen gjorde at hun måtte skru det av.

Ba Iuel legge mobilen i kjøleskapet

Avgjørelsen om å dumpe mobilen ble hjulpet av treneren.

– Jeg foreslo at kjøleskapet kunne brukes til å oppbevare telefonen, forteller Alnes, som likevel insisterer på at det ikke var en ordre til 25-åringen.

Likevel tror han at det forslaget kan ha gått inn hos Iuel.

– Det ville ikke overraske meg om det bidro til den beslutningen.

Med tiden 55.03 klarte hun ikke å følge opp den norske rekorden hun satte tirsdag kveld, og er dermed ute av VM. Tiden er den tiende beste i semifinalene, hvor de åtte beste gikk videre. Kun tre europeere endte foran Amalie Iuel.

Resultatet er også hennes nest beste tid noensinne. Dermed klarte Iuel å levere karrierens to beste løp i mesterskapet i Qatar.

– Jeg må si meg veldig fornøyd. Det er mitt nest beste løp noensinne, så det er fin avslutning på sesongen, konkluderer Iuel.

For å ta seg videre til finalen måtte 25-åringen ha senket den norske rekorden kraftig. Anna Rysjikova var den svakeste som tok seg videre på tid med 54.45. Det er et stykke under Iuels norske rekord på 54.72.

Disse tok seg til finale på 400 meter hekk 1. Sidney McLaughlin, 53.81 2. Dalilah Muhammad, 53.91 3. Rushell Clayton, 54.17 4. Sage Watson, 54.32 5. Zuzana Hejnová, 54.41 6. Ashley Spencer, 54.42 (videre på tid) 7. Anna Rysjikova, 54.45 (videre på tid) 8. Lea Sprunger, 54.52 ... 10. Amalie Iuel, 55.03

Tidligere på dagen vekket hekkeløperen oppsikt da hun måtte bruke tid og krefter på en dopingkontroll. Grunnen var at hun ikke ble dopingtestet etter at hun satte den norske rekorden tirsdag, og reglene sier at utøveren må dopingtestes innen 24 timer hvis rekorden skal godkjennes.

Iuel avdramatiserte dog situasjonen.

– Det var planen hele veien, at jeg skulle spare dopingtesten til i dag, så jeg kunne ha full fokus på å jogge ned og begynne forberedelsene til i dag, forteller Iuel.

