Iuel klarte ikke ta seg til VM-finale

DOHA/OSLO (VG): Amalie Iuel (25) evnet ikke å toppe den sterke prestasjonen fra forsøksheatet, og klarte ikke ta seg til VM-finalen på 400 meter hekk.

Amalie Iuel klinket til fra start, og åpnet veldig sterkt. Omtrent halvveis begynte hun å slakke av, og inn på oppløpet ble det for tøft.

Med tiden 55.03 klarte hun ikke å følge opp den norske rekorden hun satte tirsdag kveld, og er dermed ute av VM. Resultatet er likevel hennes nest beste tid noensinne. Dermed klarte Iuel å levere karrierens to beste løp i mesterskapet i Qatar.

– Det er mitt nest beste løp, så jeg må ta det med meg. Jeg er veldig fornøyd med dette mesterskapet. Jeg var litt usikker på hva jeg hadde igjen i tanken i dag, men jeg tenkte at jeg måtte gå for det, forteller Iuel til NRK.

Rushell Clayton og Zuzana Hejnova vant semifinalen til Iuel. For å ta seg videre til finalen måtte 25-åringen ha senket den norske rekorden kraftig.

– Det er flott det der. Hun prøvde seg, og gikk hardt ut. Jeg digger det, det er sånn det må gjøres. Men så ble det litt tøft innover, sier trener Leif Olav Alnes til NRK, og omtaler Ieuls prestasjoner i VM som «klasse».

Sage Watson og Dalilah Muhammad tok seg direkte videre fra det første heatet.

les også Iuel måtte roe ned Warholm-engasjementet

25-åringen imponerte stort i forsøksheatet tirsdag kveld. Hun tok seg enkelt videre til semifinalene, og smadret den norske rekorden med nesten et halvt sekund. Tiden 54.72 var også det nest beste i alle fem forsøksheatene.

I semifinalen nådde hun ikke helt opp til den tiden.

– Jeg måtte bare prøve å nullstille. Det er tøft, men jeg følte jeg klarte det ganske greit. Jeg prøvde å holde meg unna sosiale medier, for å koble helt av og ikke ha for mye støy, men i dag så holdt det rett og slett ikke, sier Iuel til statskanalen.

Oppladningen til semifinalen ble spesiell. 25-åringen måtte nemlig bruke tid og krefter på en dopingkontroll tidligere på dagen. Grunnen var at hun ikke ble dopingtestet etter at hun satte den norske rekorden tirsdag, og reglene sier at utøveren må dopingtestes innen 24 timer hvis rekorden skal godkjennes.

Forbundet avdramatiserte dog situasjonen.

– Amalie skulle i henhold til regelverket gjennomføre dette innen 24 timer etter løpet og det er en situasjon vi har hatt full kontroll på hele veien, fortalte NFIFs lege Ove Talsnes.

Før onsdagens semifinale, og den spesielle oppladningen, sa likevel Iuel til NRK at kroppen føltes overraskende bra etter det gode forsøksheatet.

