5000-FAVORITT: Mange eksperter og oddssettere mener Jakob Ingebrigtsen (19) vil ta gullmedaljen på 5000 meter i friidretts-VM i Doha. Heatene på distansen starter fredag, finalen mandag.

Jakob om dopingjakten: Nå blir de beste tatt

DOHA (VG) Jakob Ingebrigtsen (19) mener at ingen for en tid tilbake ble tatt i doping og at de som nå faktisk blir utestengt på den tiden ville tatt mange medaljer på bekostning av dem som legger ned så mye tid som han og brødrene hans gjør.

– Det er jo litt frustrerende for oss som synes det er såpass dritt å legge ned så mye tid som vi gjør, men fortsatt må gjøre det fordi det ikke fins noen snarveier, sier Norges VM-medaljekandidat gullhåp foran 5000-meteren med tanke på alle de ferske dopingavsløringene.

5000-meteren starter med kvalifiseringsheat fredag ettermiddag. Regjerende europamester Jakob Ingebrigtsen løper i første heat med start klokken 18.45 norsk tid, storebrødrene i heat to med start klokken 19.00. Finalen går mandag.

For et par dager siden ble det kjent at nummer en og to på distansen i det kenyanske mesterskapet nylig, Michael Kibet og Daniel Simiyu, er nektet start i VM. Årsaken er at de to ikke har oppfylt Det internasjonale friidrettsforbundets testkrav til utøvere fra Kenya, som er under ekstra oppsyn som følge av et femtitall dopingsaker siden 2014.

Den mest oppsiktsvekkende gjelder Asbel Kiprop (30) - tre ganger verdensmester (2011, 2013 og 2015, pluss OL-gull 2008) - som ble utestengt fire år i vår på grunn av en positiv prøve fra 2017 på utholdenhets-middelet EPO.

– Det er overraskende at en som har dominert i 10 år blir tatt, slår Jakob Ingebrigtsen fast.

På VGs spørsmål om utestengelsen av Michael Kibet og Daniel Simiyu er et bevis på at antidopingarbeidet i friidretten er blitt bedre eller om det bekrefter fortsatt svikt, svarer Jakob Ingebrigtsen at det helt klart er blitt «ekstremt» mye bedre.

– Tidligere ville de vært i mesterskap og kanskje tatt mange medaljer. Før ble ingen tatt, nå blir jo de beste tatt, sier Jakob Ingebrigtsen under pressetreffet på Norges utøverhotell i Doha torsdag.

– At de ikke får lov til å stille, er jo helt fantastisk, tilføyer han.

Jakob Ingebrigtsen tror årsaken til «Team Ingebrigtsen»s fremadstormende dominans er at de helt klart har hevet seg til et stabilt høyt nivå. Men også at friidretts-løpingen er blitt renere enn før, fordi beviselig flere løper stabilt på et litt lavere nivå.

Henrik Ingebrigtsen (28) vedgår overfor VG at det selvfølgelig er noe han tenker på, at noen som har jukset kan frata brødrene hans medalje på 5000 og 1500 meter i VM. Han sier det er «en gledens dag» hver gang noen blir tatt i doping. Han hevder - på bakgrunn av antall tilfeller de siste årene - det i løpernasjonen Kenya er lav terskel for å benytte doping.

– Det får så å si ingen konsekvenser. I løpet av to til tre år tjener de masse penger. De blir tatt. Ja ja, så har de tjent like mye penger til hele familien, som andre vil tjene i løpe av hele livet, sier Henrik Ingebrigtsen.

Han mener også at det fins kenyanere som er mer lykkejegere enn de er interessert i selve løpingen. Den er en måte å komme seg ut av fattigdom på.

– Men det er vanskelig å sette seg inn i deres situasjon. Vi kan jo sitte her, komfortable nordmenn, og kritisere deres valg. Det kan jo hende vi hadde gjort det samme, hvis vi var i deres situasjon, påpeker Henrik Ingebrigtsen.

Gjert Ingebrigtsen (53) forteller at de for mange år siden er blitt enige om ikke å beskjeftige seg med spørsmål om hva konkurrentene holder på med. Han konstaterer imidlertid at tidene normaliserer seg og at «listen er blitt kortere». Samtidig, påpeker han, står verdensrekordene der.

– Og vi vet ingenting om hvilke forutsetninger de ble satt under. Var de rene eller dopet? Det er ikke noe vi kan forholde oss til, sier Gjert Ingebrigtsen.

Han tilføyer på den annen siden at han ville reagert på om alt til et mesterskap (VM) ble snudd opp ned.

– Der vi var like gode som alltid, og så dukker det opp noen fra intet, forklarer han - med tilføyelsen om at han ikke tror det vi skje.

Publisert: 26.09.19 kl. 22:03







