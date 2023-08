Thomas Mardal tok seg ikke gjennom nåløyet.

Thomas Mardal skuffet – Eivind Henriksen til finale

BUDAPEST (VG) Thomas Mardal klarte ikke å ta seg videre til sleggefinalen. Det gjorde Eivind Henriksen.

Kastet på 73,13 var ikke langt nok for Thomas Mardal, den nykårede norgesmesteren i slegge.

– Det er frustrerende å kaste dårlig og ikke vite hvorfor, sier Mardal til NRK.

Hans lengste kast kom på forsøk nummer to, og ekspertene var klare på at det var langt ifra et optimalt forsøk.

– Det så litt krampaktig ut det andre kastet, sa NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal på sendingen.

– Det kommer ikke til å holde, så her blir det alt eller ingenting i siste forsøk, fulgte NRK-kommentator Jann Post opp med.

Dessverre for Mardal klarte han ikke å øke lengden. Hans tredje og siste forsøk endte på 72,62. Hans første forsøk var på 72,40 meter.

– Det er kjedelig at det ikke funker i den største konkurransen i året. Det viser at jeg fortsatt har et stykke å gå til der jeg vil være, sier Mardal.

For Eivind Henriksen - som både har VM- og OL-sølv, samt EM-bronse i premieskapet - gikk det bedre. Han kvalifiserte seg for finalen (søndag kveld kl. 17:50) med et kast på 75,37 meter. Henriksen var niende best i kvalifiseringen. Totalt gikk tolv til finale.

— Det er litt som forventet, det har vært ustabilt hele sesongen. Jeg har ikke kontroll, sier Henriksen til NRK.

Eivind Henriksen.