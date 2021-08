TUNGA RETT I MUNNEN: Karsten Warholm var ettertraktet før han satte verdensrekord på 400 meter hekk med 45,94 i Tokyo-OL. Nå står stevnearrangørene i lang, lang kø for å lokke ham hit og dit.

NM-krasj for Warholm: − Stort trøkk og press

Karsten Warholm (25) kan komme til å droppe friidretts-NM i Kristiansand til fordel for et stort og tradisjonsrikt stevne på Olympiastadion i Berlin.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Nå nettopp

– De ønsker å få ham med. Det er en fantastisk arrangør, de er veldig flinke og imøtekommende. Men vi har ikke tatt endelig stilling til det. Avgjørelsen vil bli tatt så sent som mulig. Det er opp til ham og hvordan han føler seg. Det er tøft å skulle holde trøkket oppe til ut i september, svarer Ståle Jan Frøynes på spørsmål om Karsten Warholm vil løpe i Berlin søndag 12. september – eller NM i Kristiansand samme helg.

Frøynes er manager for Karsten Warholm, med spesielt ansvar for å håndtere alle stevnetilbudene verdensrekordholderen (45,94) og OL-gullvinneren mottar.

Frøynes opplyser at han på vegne av Warholm og trener Leif Olav Alnes før OL sa ja til å starte i Lausannes Diamond League-stevne neste torsdag - på 400 meter flatt – med betingelse om at det ble annonsert etter Tokyo-lekene. Sist søndag takket de ja til tilbudet om å løpe 400 meter hekk i Brüssel 3. september.

ALLE TIDERS: Karsten Warholm senket sin ferske verdensrekord 46,70 fra Bislett tidligere i sommer, til 45,94 i OL-finalen på 400 meter hekk i Tokyo.

Seks dager senere er det Diamond League-finale i Zürich. Warholm er kvalifisert for å løpe om førstepremien på 350.000 kroner, men har foreløpig ikke villet bekrefte eller avkrefte at han stiller til start.

«ISTAF Berlin» tre dager etter Zürich er ikke med i stevneserien Diamond League.

Det kan imidlertid feire sitt 100 års jubileum i år og vil kunne ta inn 25.000 tilskuere på Olympiastadion, der Karsten Warholm vant EM-gull for tre år siden og der han 13. september for ett år siden ifølge Leif Olav Alnes gjennomførte «et fantastisk løp» med tiden 47,08 - som var 30/100 svakere enn Kevin Youngs daværende verdensrekord 46,78 sekunder.

Et snaut år senere forklarte Karsten Warholm sin verdensrekordtid 45,94 slik:

– De er veldig interessert i år, svarer Ståle Jan Frøynes konfrontert med at Berlin-arrangøren på sin hjemmeside reklamerer for årets jubileumsstevne med å fronte bilder av Karsten Warholm tatt i fjor.

Han mener det ikke «har direkte påvirkning» at stevnet i Berlin karakteriseres som «Puma-stevne». Den tyske sko- og utstyrsprodusenten, med sin norske toppsjef Bjørn Gulden, vil selvsagt at deres største stjerner skal vise seg frem på hjemmebane. På samme måte som amerikanske Nike denne helgen vil ha sine stjerneutøvere til Diamond League-stevnet i Eugene, som går under navnet «Nike-stevnet», der Nike-sponsede Jakob Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen og Timothy Cheruiyot lørdag møtes på en engelsk mile (1609 meter).

Etter å ha måtte gi tapt for Jakob Ingebrigtsen for første gang, overrakte Timothy Cheruiyot sin norske banemann en gave i Tokyo:

På den annen side, er også Kristiansand-NM «hjemmebane» for Karsten Warholm, Jakob Ingebrigtsen og de andre norske landslagsutøverne i friidrett. Mesterskapet skulle opprinnelig ha gått i juni, men ble utsatt til 10. til 12. september av smittevernhensyn.

Det vil si midt i den internasjonale stevneinnspurten.

– Det står i kontrakten at de (landslagsutøverne) skal delta i NM. Men i spesielle tilfeller kan det gjøres en avtale med meg, svarer friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik på spørsmål om Karsten Warholm kan prioritere Berlin fremfor Kristiansand.

Han forteller at «vi» har vært i dialog om det: NM i Kristiansand/ISTAF Berlin. Det bekrefter Ståle Jan Frøynes.

– Det er tatt opp for en god stund siden. Det er et Puma-stevne. Det er stort trøkk og press fra begge steder, sier Erlend Slokvik.

– Vi har hatt en forhåndsdialog om det. Alle vil være med i NM. Problemet er at det er flyttet fra juni og til perioden for internasjonale stevner. Det skaper utfordringer for dem som er etterspurt internasjonalt, sier Ståle Jan Frøynes.