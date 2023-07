ANDREPLASS: Narve Gilje Nordås.

Narve Gilje Nordås med kjempetid i London

Sandnes-løperen Narve Gilje Nordås imponerte på 1500m under Diamond League i London. Han ble nummer to.

Han løp inn på tiden 3.30,58. Resultatet er hans nest beste resultat på denne distansen, bak 3.29,47.

– Det er helt rått! Jeg ligger langt bak i starten, men så tenker jeg «fasan ta, dette er jo ikke tungt. Dette er mitt nivå», sier Nordås til NRK.

Han ble så vidt slått av amerikanske Yared Nuguse.

– I likhet med meg så er han medljekandidat i VM, for jeg føler jeg befestet den definisjonen i dag, sier Nordås.

Han har tidligere klart VM-kravet på 5000-meteren. For åtte dager siden løp han inn på 13.05,38 i Belgia, som er halvannet sekund under kravet.

– Han viser at han kan ta en medalje i en VM-finale! Det er akkurat det han viser her, sier NRK-kommentator Jann Post under sendingen.

– Det som gleder meg aller mest hvor offensiv han tør å være. Han løper seg rett i tet og gir seg sjansen til å vinne, fortsetter Post.

Nordås trenes av Gjert Ingebrigtsen.

Gilje Nordås skal delta i VM i friidrett i Budapest i august.