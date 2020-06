KJAPP 2469-GANGE: Norges OL-medaljehåp i kappgang, Håvard Haukenes (30), tok en treningstur opp til Norges tak torsdag. Foto: Privat

OL-håpet: Fra sommerjobb som taktekker til Norges tak

Norges OL-medaljehåp i kappgang, Håvard Haukenes (30), innledet sin tre uker lange høydeleir i Jotunheimen ved å jogge opp til Norges tak fra Juvasshytta - rett fra sommerjobben som taktekker hjemme i Bergen.

– Jeg løp rolig opp og ned, og tok ikke i alt jeg hadde, forteller Håvard Haukenes.

Ifølge Den norske turistforening vil en fotturist bruke 3,5 timer på den «krevende» 5,7 kilometer lange turen fra Juvasshytta 1841 meter over havet og opp til Galdhøpiggen 2469 meter over havet. Håvard Haukenes brukte en del kortere tid.

Håvard Haukenes har hatt høydeleirbase ved og i Juvasshytta i Jotunheimen de siste par ukene, og har senere fått selskap av Norges OL-håp på maraton, Sondre Nordstad Moen (29).

Haukenes har planlagt et opphold frem til 6. juli, langdistanseløper Nordstad Moen skal ifølge friidrettsforbundets sportssjef Erlend Slokvik - som står for regien - stort sett oppholde seg ved foten av Galdhøpiggen frem til 7. august.

Håvard Haukenes har enn så lenge gått frem og tilbake langs en én kilometer lang asfaltert vei ved Juvasshytta, der Slokvik har fått på plass et par tredemøller og utstyr for styrketrening.

Privat Foto: HØYDETRENINGBANE: Håvard Haukenes går frem og tilbake på denne veien drøyt 1800 meter over havet i Jotunheimen.

Fra neste uke vil han pendle fem mil i bil - en vei - ned til Ottadalens tettsted Bismo, som kan by på en friidrettsbane.

– Sleep high, train low, forklarer Håvard Haukenes.

Det vil si, sove i høyden og trene i lavlandet.

Apropos det, har han de siste to månedene jobbet heltid som taktekker i hjembyen Bergen. For å tjene penger og tenke på andre ting, etter at Tokyo-OL ble utsatt ett år.

SOMMERJOBB: Håvard Haukenes på jobb som taktekker hjemme i Bergen, 339 meter over havet og fire meter over bakken. Foto: Privat

– For å holde oppe motivasjonen, påpeker han.

Han vedgår at den sivile sommerjobben var mer slitsom enn han hadde forestilt seg. Han jobbet på tak i tre intervaller av 2,5 timer «pluss litt til», før han trente på kvelden - og deretter gikk rett til sengs.

– Jeg fikk veldig respekt for dem som utøver det yrket. Jeg er heldig som er idrettsutøver, og hadde flaks med at det som regel var fint vær (i Bergen), sier Håvard Haukenes.

Juvasshytta tar også imot vanlige fjellturister. Kappgjengeren bedyrer at smittevernreglene overholdes på ypperlig vis.

– Det er et bra opplegg, og fullt mulig å være her lenge. Det er litt kult at det er mulig å ha høydetrening i Norge. Med en løpebane for friidrett her oppe, ville det været helt perfekt, sier han.

Hvis det ikke var for coronapandemien, og Tokyo-OL 2020 24. juli til 9. august skulle gått som planlagt, hadde han nå ha vært i høyden i spanske Sierra Nevada i fire uker. Deretter i St. Moritz, og så sjekket inn i Norges siste forberedelseleir i Fukuoka - før kampen om OL-gullet på 50 kilometer skulle ha startet i Sapporo.

– Forhåpentligvis kan jeg gjøre det neste år, sier han med tanke på at det ikke er helt sikkert at Tokyo-OL 2021 blir noe av heller.

