Warholm stormet inn til nytt VM-gull: – Jeg trodde jeg skulle dø

DOHA/OSLO (VG) Karsten Warholm (23) stormet ut fra startblokkene og da han var halvveis i siste sving var det tydelig at han lå best an. Rai Benjamin klarte ikke å nærme seg Warholm, som stod distansen og forsvarte VM-tittelen på mesterlig vis.

Han slo seg på brystet, veivet med armene og gjorde sitt beste for å pumpe opp stemningen på et glissent stadion i Qatar før start. Da han gikk i mål kunne han nok en gang ikle seg vikinghjelmen etter å ha gravd dypt og bevist at han faktisk er «a f***ing viking».

– Det var et veldig tøft løp og jeg hadde smerter i brystet. Jeg trodde jeg skulle dø, men her står jeg som verdensmester, sier tittelforsvareren i et intervju med arrangøren etter målgang.

– Det er så stort for meg, det er nesten umulig å beskrive. Jeg hadde klart mest press på meg. Det er så sykt, sier Warholm til NRK etter løpet.

Warholm har vært uslåelig i 2019 og kronet i kveld den enorme sesongen med VM-gull på 400 meter hekk med tiden 47,42 sekunder. Og han gjorde det mot tidenes finalefelt. Aldri før har tre utøvere som har personlig rekord under 47 blank møttes til en finale på 400 meter hekk.















23-åringen leverte tidenes nest raskeste tid på distansen – 46,92 sekunder – i generalprøven i Zürich, og det var lenge snakk om at man måtte løpe i verdensrekordfart (46,78) for å stikke av med gullet. Vinnertiden endte halvsekundet svakere enn i Sveits, men det holdt i «massevis» – sølvmedaljevinner Benjamin klokket inn 24/100 bak Warholm.

Resultater:

Gull: Karsten Warholm, 47,42 sekunder

Sølv: Rai Benjamin, 47,66

Bronse: Abderrahman Samba, 48,03

Verdensmestere 400 meter hekk Doha 2019: Karsten Warholm London 2017: Karsten Warholm Bejing 2015: Nicholas Bett (Kenya) Moskva 2013: Jehue Gordon (Trinidad & Tobago) Daegu 2011: Dai Greene (Storbritannia) Berlin 2009: Kerron Clement (USA) Osaka 2007: Kerron Clement Helsingfors 2005: Bershawn Jackson (USA) Saint-Denis 2003: Félix Sánchez (Den dominikanske republikk) Edmonton 2001: Félix Sánchez Sevilla 1999: Fabrizio Mori (Italia) Aten 1997: Stéphane Diagana (Frankrike) Gøteborg 1995: Derrick Adkins (USA) Stuttgart 1993: Kevin Young (1993) Tokyo 1991: Samuel Matete (1991) Roma 1987: Edwin Moses (1987) Helsingfors 1983: Edwin Moses (1987)

Karsten Warholm er dermed første nordmann som forsvarer et VM-gull i friidrett noensinne. Samtidig skriver han seg inn i bøkene med storheter som Félix Sánchez og Edwin Moses som også har klart den bragden på langhekken.

Fjorårets «umulige» mann Abderrahman Samba knep tredjeplassen på oppløpet.

– Takk Gud for dette. Jeg er så fornøyd med brondemedaljen, sier Warholms overmann i 2018 til NRK.

