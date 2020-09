SNAKK OM TID: Karsten Warholm (24) knallet til med 47,10 sekunder i sesongdebuten på 400 meter hekk i Monaco 14. august (bildet), for så å senke sin personlige rekord og europarekorden til 46,78 en drøy uke senere. Foto: MATTHIAS HANGST / REUTERS

Nytt verdensrekordforsøk: Hentet i privatfly

Stevnearrangøren hentet Karsten Warholm (24) og hans trener Leif Olav Alnes (63) i et privat jetfly. NRKs friidrettsekspert Jann Post mener mye ligger til rette for verdensrekord.

– Nå er han veldig attraktiv. Arrangøren kommer opp med løsningene. De har vært utrolig flinke til å legge til rette, med folk i ledelsen som har lagt mye ned for å få til dette. Det er bare å gønne på, og telle opp etterpå, sier Leif Olav Alnes.

Han refererer til duoens transportmiddel, stevnesjef Jan Zelezny (verdensrekordholder i spyd) og Karsten Warholms mulighet for å kunne løpe under verdensrekorden 46,78 sekunder i Ostravas tradisjonsrike «Golden Spike»- stevne tirsdag kveld.

Karsten Warholm publiserte dette bildet av se selv og trener Leif Olav Alnes på Instagram foran duoens avreise fra Oslo til Ostrava i en privat jet søndag:

– Det er mulig på den banen i morgen kveld. Det er satt verdensrekorder der tidligere. Usain Bolt har vært der. Banen er rask nok og stevnet er på høyde med de beste i Europa. De ytre forholdene vil være bedre enn de var i Stockholm, sier Jann Post.

NRKs mangeårige friidrett- og langrennkommentator skal sammen med OL-gullvinner Vebjørn Rodal og NRK-veteran Karen Marie Ellefsen kommentere Ostrava-stevnet. Karsten Warholms rekordforsøk med start 20.35 vises direkte på NRK 1, resten av det stjernespekkede stevnet på NRK 2 fra klokken 18.30.

Det er 28 år siden amerikaneren Kevin Young satte gjeldende verdensrekord under OL-finalen i Barcelona i 1992. Til nylig har den i likhet med mange andre verdensrekorder i friidrett vært ansett for umulig å slå.

For ett år siden nærmet imidlertid Karsten Warholm seg med stormskritt da han vant Diamond League-finalen i Zürich på 46,92 sekunder. Etter å ha sesongdebutert på 400 meter hekk med 47,10 i Monaco for drøyt tre uker siden, var han ni dager senere 10/100 fra å bli verdensrekordholder.

46,78 sekunder på Stockholm stadion var, for å si det mildt, sensasjonelt sterkt – med tanke på forholdene og det faktum at han «krasjet» i den siste hekken.

– Det krever en enorm mental jobb å skulle innstille seg på det, svarer Jann Post på spørsmål om det faktum at Karsten Warholm denne coronasesongen i praksis har gjennomført sine superløp solo – uten press fra konkurrenter nær hans nivå – og uten publikumtrykk.

– Det hadde vært annerledes hvis han «bare» løp for å vinne, og ikke for å tømme seg maks mot en gitt tid som nå. Det er enklere å løpe alene på kortere distanser, men det er uansett en mentalt tøff jobb å bygge seg opp til, bemerker friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik.

I Ostrava vi det være rundt 5000 tilskuere på tribunene.

– Han får ikke noe gratis fra utvendige omstendigheter. Det dreier seg om innvendig press fra treneren og 600 til 800 timer tilbakelagt trening. De har funnet en ting her nå som virker motiverende, sier Jann Post - og mener med «en ting» verdensrekord.

Han tilføyer at han tror Karsten Warholm ville løpt «fryktelig fort» her og nå, hvis starten hadde gått for en VM-finale under normale omstendigheter.

Han peker også på trener Leif Olav Alnes mantra «bedre godt gjort enn godt sagt» som forklaring til hvorfor friidrettsverdens alle øyne er rettet mot Karsten Warholm: «All eyes on Warholm» skriver World Athletics (tidligere Det internasjonale friidrettsforbundet) i sin forhåndsak til Ostrava-stevnet.

Publisert: 07.09.20 kl. 13:46

