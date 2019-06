VINNERSKALLE: Henrik Ingebrigtsen, her fra Trond Mohn Games i mai i år. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Vil sette norsk rekord foran fullsatt Bislett

BJØRVIKA (VG) Henrik Ingebrigtsen (28) går for ny norsk rekord på 3000 meter under torsdagens Bislett Games.

Den tilhører enn så lenge Marius Bakken, som den 2. juli 2004 løp 3000 meter i Roma. Tiden å slå er 7.40,77.

28 år gamle Henrik Ingebrigtsen har vært nær, men aldri nådd helt opp.

7.42,19 er hans bestenotering på distansen, men nå øyner han muligheten. På torsdag er det duket for ærverdige Bislett Games, der alle billettene er solgt, og der det spås det et hurtig løp.

– Jeg håper å slå den norske rekorden og også løpe under 7.40, sier eldstebror Ingebrigtsen på engelsk under pressetreffet i Bjørvika, der han sitter mellom sine to brødre, Filip og Jakob.

Se hele seansen her:

– Det avhenger av meg selv og hvor raskt de første 1000 meterne går. Hvis de ikke er for raske, kan jeg starte godt og øke farten gradvis. Da tror jeg sjansene for en ny norsk rekord til Team Ingebrigtsen er gode, utdyper han.

Han har selv den norske rekorden på den engelske milen (3.50,72), men på grunn av at brødrene Filip og Jakob har vært i bedre form enn storebroren, er det ikke plass til Henrik når distansen omtalt som «Drømmemilen» går av stabelen klokken 21.51 torsdag kveld.

– Neste år er planen å være på topp igjen og løpe «Drømmemilen», lyder det fra Henrik Ingebrigtsen.

På den andre siden gleder Jakob Ingebrigtsen seg stort til å løpe distansen.

– Jeg ser virkelig frem til å løpe den beste distansen, sier Jakob, som avsluttet videregående skole torsdag.

– Nå er jeg ferdig med skole for alltid. Jeg ser frem til ikke å gå tilbake til skolen etter sommeren, og nå sier jeg til meg selv at jeg er 100 prosent atlet. Det føles bra, sier 18-åringen.

Publisert: 11.06.19 kl. 12:40