NUMMER TO: Karsten Warholm leverte et superløp, men ble nummer to i Roma.

Karsten Warholm knuste magisk grense: – Han er en råtass

Karsten Warholm (22) gjorde en glimrende sesongdebut. Han satte personlig og norsk rekord og brøt den magiske 48-sekundersgrensen. Men tapte for Abderrahman Samba i Diamond League-stevnet i Roma.

– Han er en råtass, fastslår trener Leif Olav Alnes til VG.

– Dette var et rått løp. Han kjørte som vanlig fra start. På slutten kom han litt i ubalanse, men dette er bare det første løpet. Det er bra å ha noe å rette på.

– Det kalles et stort jafs, sier NRK-ekspert Vebjørn Rodal om den personlige rekorden på 400 meter hekk. Den ble forbedret til 47,82 fra 48,22 fra Diamond League-finalen i fjor.

Men elegante og effektive Samba kom som en vind med lange steg på oppløpssiden på Stadio Olimpico og vant på 47,48.

– Det er ikke flaut å tape for Samba, sier Rodal.

Trener Alnes er fornøyd med fire tidelers personlige rekord.

– Kommer det til å gå enda fortere på Bislett om ei uke?

– Det vet man aldri. Han kommer i hvert fall ikke til å løpe med bremsen på. Men hvert løp lever sitt eget liv. Det er ikke nødvendigvis slik at du løper fortere hver gang. Men det er dumt av meg å utelukke det, gliser Alnes.

– Har dere spisset til dette løpet?

– Vi har trent bra i hele vinter og lettet på litt nå i det siste for å prøve og springe fort her. Jeg er veldig fornøyd, sier treneren.

Warholm ledet løpet til det gjenstod omtrent 75 meter og løp inn til den fjerde beste tiden i Europa noen sinne. Europa-rekorden satte franske Stéphane Diagana 47,37 i 1995. For første gang er sunnmøringen under den magiske 48-sekundergrensen.

– Et fantastisk løp. Han åpner knalltøft og kjører på. Det må sies å være en meget bra sesongstart, sier sportssjef Håvard Tjørhom til VG fra Olympiastadion.

– Samba ble for sterk denne gang. Det blir en gøy duell utover i sesongen, mener han.

– Jeg lever for å prestere. Jeg må bare angripe, sa Karsten Warholm til NRK før løpet.

Det gjorde han også. Warholm gikk rett i tet fra bane syv og Samba - tre baner innenfor - hadde nok med å henge på de første 300 meterne. Han ledet til hekk nummer åtte av ti var passert. Warholm viste at han neppe har blitt negativt påvirket av VM-gullet og all viraken i etterkant.

– Det har vært en inspirerende reise fra august i fjor til nå sier Warholm til NRK.

– Livet på toppen som friidrettsutøver er veldig fint.

– Jeg har store forventninger, sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal på forhånd og forventet en tid godt ned på 48-tallet. Warholm leverte bedre enn han kunne drømme om.

– Feltet er helt rått, sa trener Leif Olav Alnes til VG før løpet. Han mener at det bare var den uhyre talentfulle Kyron McMaster som manglet av den ypperste verdenseliten. Faktisk hadde Warholm bare den femte beste persen.

– Det er bare McMaster som mangler for at det kunne vært en OL-finale, hvis man tar bort de to italienerne, sier han og mener at de beste i verden på distansen på ingen måte vegrer seg for å møtes.

Leif Olav Alnes sier:

– Det kommer en ny generasjon løpere nå. Vi har sett dem, og det er ingen bombe, svarer han på spørsmål om det er vanlig eller naturlig at Samba og Warholm – begge 22 år gamle – tar et byks tidsmessig som de har gjort.

Abderrahman Samba (22) vant årets første konkurranse på 400 meter hekk i stevneserien Diamond League på hjemmebane i Doha 4. mai. Samba, som er et halvt år yngre enn Karsten Warholm, vant med den oppsiktsvekkende tiden 47,57.

– Vi vet at det som holdt i London i fjor, ikke vil holde i år. Det gjør det samtidig lettere ikke å sovne i timen, mener Alnes. Warholm vant VM-gullet på 48,25, mens persen er tre hundredeler bedre.

