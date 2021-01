KJØR DEBATT: Gjert Ingebrigtsen har sendt guttene sine, Jakob, Filip og Henrik, til et nytt høydeopphold i spanske Sierra Nevada. Bildet er fra friidretts-VM i Qatar fjor høst. Foto: Lise Åserud

Gjert Ingebrigtsen: − Vil ha grundig høydehusdebatt

Gjert Ingebrigtsen (55) håper at Norges idrettsforbund midlertidig opphever det særnorske forbudet mot bruk av høydehus og at det omstridte 18 år gamle vedtaket blir gjenstand for en grundig debatt frem mot Idrettstinget om seks måneder.

– Jeg ser frem til en saklig debatt rundt det norske forbudet. Jeg håper det lempes på nå og at det deretter blir foretatt en grundig gjennomgang av det. Neste mulighet er Idrettstinget, sier Gjert Ingebrigtsen.

Det siste med tanke på første reelle mulighet for å tillate bruk av såkalt høydehus. Det vil si at norske idrettsutøvere i likhet med deres internasjonale konkurrenter kan slippe å reise til treningsopphold i naturlig høyde – for eksempel som forberedelse til Tokyo-OL i juli.

VG har vært i kontakt med idrettspresident Berit Kjøll, som henviser til kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund, Finn Aagaard.

– NIF vil nå avvente tilbakemeldingen fra oppdraget som er gitt til idrettsmedisinsk etisk utvalg før vi ønsker å uttale oss ytterligere i saken. Dette i respekt for det oppdraget utvalget har fått. Håper på forståelse for dette, skriver Aagaard i en SMS.

Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen dro for noen dager siden til et nytt, langvarig høydetreningsopphold i spanske Sierra Nevada.

– Jeg støtter Ove Talsnes fullt ut. Vi kan ikke ha særregler for norske utøvere. Vi ønsker at norske utøvere skal konkurrere på like vilkår med resten av verden, sier Gjert Ingebrigtsen.

Han refererer til friidrettslandslagets lege som onsdag i et intervju med NRK mente at Norges idrettsforbund, på bakgrunn pandemisituasjonen, straks bør gi norske toppidrettsutøvere tillatelse til å benytte høydehus.

Idrettspresident Berit Kjøll svarte i går på den mangeårige idrettslegenes kritikk ved å ta opp saken i et ekstraordinært møte i idrettsstyret, som «besluttet å innhente råd fra idrettsmedisinsk etikkutvalg om hvilke eventuelle medisinsk-etiske argumenter som finnes for at idrettsstyret bør eller ikke bør vurdere om det kan gis midlertidig dispensasjon fra forbudet mot høydehus i lys av den pågående coronasituasjonen (...).»

Idrettstinget vedtok å forby bruk av høydehus i 2003. I 2015 vedtok Norges idrettsforbund «å arbeide for» et forbud internasjonalt.

– Det er ressursmessig krevende å dra i høyden. Vi er i den heldige situasjonen at vi har oppsparte midler og kan gjøre det. Andre norske utøvere kan ikke det. Men for «våre» som har familie og barn, kan det også være vanskelig, sier Gjert Ingebrigtsen med tanke på sine to sønner og familiefedre, Filip og Henrik.

Han understreker imidlertid at saken for øyeblikket, «slik verden ser ut nå», ikke er «en big deal» for Team Ingebrigtsen.

– Av respekt for alle som sliter, det være seg corona eller Gjerdrum, er dette uansett en liten bagatell. For oss er det ingen stor sak. Det er mer en prinsippsak, sier Gjert Ingebrigtsen.

Samtidig gir han uttrykk for at de på grunn av Norges høydehusforbud er i villrede med tanke på forberedelsene til lavlands-OL i Tokyo. Det har å gjøre med akklimatisering etter eventuelle opphold i naturlig høyde, mens konkurrentene i den forbindelse vil trekke fordel av sin tillatte bruk av et medbrakt høydetelt.

– Akkurat nå kan jeg ikke si at vi har en modell for hvordan vi skal kunne være konkurransedyktig i Tokyo. Vi jobber med saken, med Olympiatoppen og andre. Skal vi droppe høyden, eller være i høyden? Vi vet ikke, sier Gjert Ingebrigtsen.