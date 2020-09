Mamma om gullpresset på Henriette (17): – Tror det skal gå bra

ENDA ET SUPERTALENT: Henriette Jæger (17) satte for en uke siden verdensbestenotering i mangekamp for U18-utøvere. Nå er hun gullfavoritt i flere øvelser under friidretts-NM i Bergen. Bildet er fra da hun som 16-åring vant 200-meteren under innendørs-NM sist vinter. Foto: Vidar Ruud