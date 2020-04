PÅ «HJEMMEBANE»: Sondre Nordstad Moen (29) der han nå har oppholdt seg i over tre måneder og er isolert, i Iten i Kenya. Bildet er tatt for to år siden. Foto: Line Møller

Norges maratonhåp isolert i Kenya: – Føler seg trygg

Norges beste langdistanseløper Sondre Nordstad Moen (29) kan få problemer med å komme ut av Kenya. Han er isolert og så å si uten kontakt med omverdenen 2400 meter over havet i Iten nord for hovedstaden Nairobi.

– Det er en stund siden jeg hadde kontakt med Sondre. Men det skal fungere greit der han er. Hele «lodgen» han bor i er stengt. Han er isolert, men sammen med 10 andre løpere (blant annet belgiere og engelskmenn). Han er eneste norske, forteller toppidrettssjef Erlend Slokvik i Norges friidrettsforbund.

På spørsmål om han er bekymret for sin landslagsløper, svarer Slokvik «nei».

– Men jeg er mer bekymret for hvordan han skal komme seg ut etter hvert. Det blir stadig kansellert flyvninger, forklarer toppidrettssjefen.

Han forsøkte å komme i kontakt med Sondre Nordstad Moen sist søndag, uten å ha fått respons. Friidrettslandslagets lege Ove Talsnes lyktes med å etablere kontakt, som han uttrykker det, forrige fredag.

Nettdekningen der Sondre Nordstad Moen holder til er svært dårlig.

Det bekrefter Kristine Nordstad Moen. Den ene av Sondre Nordstad Moens to eldre søstre har ikke snakket med ham på en stund. Men hun er heller ikke bekymret for lillebroren.

– Han trives bra og føler seg trygg hvis han får gjort jobben. Det vil si å løpe. Han er ikke typen som tar sorgene på forskudd. Hvis det skulle skje noe, vil han håndtere det der og da, sier Kristine Nordstad Moen.

Hun sier at han er på det rene med at det vil komme et corona-utbrudd i Kenya. Antall smittetilfeller av viruset har økt i det afrikanske landet de siste dagene. Ikke dramatisk, ifølge offisielle tall. Utreisemulighetene fra Kenya er imidlertid blitt betydelig færre og vanskeligere, med stengte flyplasser og skyhøye billettpriser.

Friidrettsforbundets mangeårige lege Ove Talsnes sier at de to har en avtale om at Sondre Nordstad Moen skal kontakte ham «ved behov».

Hans italienske manager Chiara Davini opplyste onsdag at han for øyeblikket ikke er «online» og at hun hadde spurt en annen person om å gi beskjed om at hun ønsker ha fatt i ham.

Torsdag meddeler hun følgende til VG:

– Jeg fikk kontakt med en annen god venn av Sondre. Han er i Eldoret og kan bekrefte at Sondre har det bra. Han er klar for å hente Sondre hvis det skulle bli nødvendig, skriver Chiara Davini i en tekstmelding.

VG har ikke lyktes med å få kontakt med ham.

I dag, torsdag, publiserte Sondre Nordstad Moen videoklipp fra sitt bosted i Kenya på sin Instagram-konto.

Sondre Nordstad Moen har oppholdt seg i Iten i over tre måneder. Planen hans skal være å bli værende en måned til. For 10 dager siden uttalte han til Adresseavisa at han ikke hadde en umiddelbar plan om å dra hjem. Han tilføyde imidlertid at han fort og om kort tid kunne endre mening.

– Ting kan snu fort, men jeg føler meg trygg her, uttalte han for halvannen uke siden.

– Vi har sendt beskjed til alle i utlandet og oppfordret dem å komme hjem, slik myndighetene har anbefalt, sier friidrettsforbundet toppidrettssjef Erlend Slokvik.

