Hoftetrøbbel: Endrer VM-planen - dropper høydetrening

Henrik Ingebrigtsen (28) blir ikke kvitt skaden i hoften. Nå dropper han den planlagte høydetreningen med brødrene Jakob og Filip i St. Moritz for å være hjemme i Sandnes - der han får daglig behandling for å rekke VM om tre uker.

– Han kommer ikke til St. Moritz. Vi har endret de planene. Det er ikke den beste plassen å være. Det er bedre for ham å være hjemme med familien. Da får han også være sammen med datteren som han nesten ikke har sett siden hun ble født i desember, sier Gjert Ingebrigtsen til VG søndag.

Han er akkurat da sammen med Jakob (18) og Filip Ingebrigtsen (26) på treningsbanen til «Team Ingebrigtsen» i lavlandet (300 meter over havet), i Italia rett over grensen fra Sveits og deres treningsparadis St. Moritz (1800 m.o.h).

Henrik Ingebrigtsen løp 5000 meter i Diamond League-finalen i Zürich sist torsdag.

Dagen etter fikk han tatt MR-bilder av sin smertefulle hofte, før han lørdag som «hare» hjalp Sondre Nordstad Moen til å sette norsk rekord på 10.000 meter i Kristiansand. Eldste løpebror Ingebrigtsen dro Nordstad Moen i 8000 meter før han ga seg.

I følge Gjert Ingebrigtsen trente han igjen søndag. Men så skal han hvile av hensyn til behandlingen han er helt avhengig av for å ta seg til startstreken på 5000 meter i Doha-VM 27. september.

Pappa og trener Ingebrigtsen legger ikke skjul på at betennelsen i sønnens hofteparti, som allerede under inne-EM i Glasgow for et halvt år siden var smertefull, plager ham svært mye. Henrik Ingebrigtsen har veldig vondt når han sitter:

# På vei hjem fra Zürich sto han oppreist om bord i flyet så å si hele tiden.

# Han orker nesten ikke kjøre bil. Fra Sandnes til Kristiansand lørdag tok han tog.

# Han er avhengig av en sittepute for å lindre smertene. Den klarte han ifølge Gjert Ingebrigtsen å rote bort i Kristiansand. Veien hjem - som passasjer i bil - ble derfor ytterst vond.

Friidrettsforbundets lege Ove Talsnes bekrefter at «puten er som en forlenget del av kroppen hans». Gjert Ingebrigtsen sier at den nesten ser ut som om Henrik Ingebrigtsen «skulle hatt rullator».

– Henrik er ikke typen til å kaste inn håndkleet. Ideelt sett burde han latt hoften få hvile. Men det er han som gjør valget. Han kjører på og ser hvor lenge det holder. Som far synes jeg ikke dette er fornuftig og ansvarlig. Han lider seg gjennom dagene og ukene, sier Gjert Ingebrigtsen til VG.

Han forteller at Henrik Ingebrigtsen synes han hadde en veldig positiv opplevelse i Kristiansand lørdag. Lege Ove Talsnes svarer et klart ja på VGs spørsmål om han kommer seg til VM.

Gjert Ingebrigtsen forklarer at han bestemte at sønnen skulle gjennomføre to knallharde økter lørdag (8000 meter) og søndag - en såkalt super komp(ensasjon) - av hensyn til behandlingsopplegget og for å få mest mulig ut av fridagene.

Talsnes vil ikke gå i detaljer når det gjelder behandlingsopplegget, men nevner «forskjellige ting» som fysioterapi, manuell terapi, elektroterapi og nåler. Diagnosen er betennelse i muskelfester og irritasjon i slimposer rundt hoften.

– Jeg må innrømme at vi prøver og feiler. Det går i riktig retning. Men noen ganger plages han slik at det går ut over trening og konkurranse, sier Ove Talsnes.

Gjert Ingebrigtsen understreker at Henrik Ingebrigtsens hofte- og skadeproblemer ikke må svartmales, men heller ikke - tilføyer han - fremstilles som glansbilde. Han nevner også at han var veldig klar og tydelig på at Henrik Ingebrigtsen burde ha droppet Rio-OL for tre år siden (på grunn av skadesituasjonen), og at det er det han merker konsekvensene av nå.

Av at han ikke lot være å delta.

– Det er ikke det smarteste han har gjort. Men så klarer han å dra med seg medaljer over alt. Han hadde så vondt i Glasgow (inne-EM) at han vidt klarte å holde seg oppreist. Likevel tok han medalje. Det var ikke mange som trodde (på grunn av skadesituasjonen) at han skulle sette norsk rekord på 3000 meter på Bislett heller (13. juni i år), sier Gjert Ingebrigtsen.

Ps! Filip og Jakob skal løpe 1500 meter i Diamond League-finalen i Brüssel fredag om fem dager.

