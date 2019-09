NOE Å FORSVARE: Filip Ingebrigtsen (26) vant VM-bronsemedalje på 1500 meter for to år siden. I Doha-VM skal han løpe 5000 meter før favorittdistansen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Filip Ingebrigtsen: Har lært av EM-fallet

DOHA (VG) Foran VM-finalen på 5000 meter vedgår Filip Ingebrigtsen (26) at han har tatt lærdom av fallet som ruinerte gullsjansen for ham i friidretts-EM i fjor.

– Jeg var kanskje litt ufokusert da han foran meg falt og burde reagert et nanosekund tidligere. Det var et punkt der slikt kan skje. Jeg bør være litt mer «på» ved de tidspunktene jeg vet det er kritisk, sa Filip Ingebrigtsen til VG under pressetreffet på Norges utøverhotell før kvalifiseringen fredag.

I kveld løper han, Henrik og Jakob Ingebrigtsen finale i Doha 20.20.

Filip Ingebrigtsen vant EM-gull på distansen i 2016, ble disket etter «brøyt» i Rio-OL, vant VM-bronsemedalje i London for to år siden - og gikk bokstavelig talt i bakken da han var i sin livs form i EM i august 2018.

Det skjedde ut av svingen etter to runder i semifinalen. Han snublet i en konkurrent som hadde snublet, gikk over ende, slo kneet mot banedekket og ryggen mot noe hardt på indre bane. I finalen var han så hemmet av smellen i ryggen at han var ute av stand til å følge lillebror Jakob, som stakk av med gullmedaljen.

Han sier at han endelig fikk lagt det bak seg da han vant EM-gull i terrengløp i desember, der han fikk vist at «jeg er best».

– Det er klart at alle slike opplevelser ligger i bakhodet etterpå, svarer han på spørsmål om fallet i EM på Olympiastadion i Berlin har gjort ham reservert og om han har endret noe med hensyn til løpsopplegg.

– Uansett hvordan du snur og vender på det, er du en erfaring rikere. Slik er det med alle smeller. Om de er selvforskyldt eller ikke, ligger de der hele tiden. Du gjør kanskje bedre valg neste gang, slik at du ikke blir involvert i dem, tilføyer han.

– Du har tatt lærdom av det?

– Jeg kjenner på det når jeg løper selv, og når jeg ser på video fra andre mesterskap der folk faller, svarer han.

Han sier også du blir mer bevisst «på bitte små detaljer» som det.

– Det er sjelden det skjer ut av det blå?

– Ja, svarer Filip Ingebrigtsen.

I et tidligere intervju med VG har han gitt uttrykk for at han godt kan klare seg uten trøst og medlidenhet i tilfeller som disse. På spørsmål om han i forbindelse med EM-fallet gjorde det - da mange sikkert ville det - svarer han nå at «nei», det ville vært litt små-frekt å si det til folk som vi vise at de bryr seg «og føler med deg».

– Men det er klart. Jeg vil heller holde meg vekke, og ikke gå opp i det, innrømmer han.

Da han ble disket i OL, dro han hjemme fra Rio de Janeiro samme kveld. Det var mye på grunn av det mentale, for ikke å gå opp i det.

– Det er best å komme bort fra alle som er i den bobla. Alt maset, og i stedet ha fokus mot neste mål, sier han.

les også Jakob om dopingjakten: Nå blir de beste tatt

Mens ekspertene, oddssettere og far og trener Gjert Ingebrigtsen heller mot 5000-meteren som Jakob Ingebrigtsens beste sjanse til å ta gull, mener Filip Ingebrigtsen at hans beste vinnersjanse «på papiret» er 1500-meteren.

– Sånn sett er det en risiko å løpe 5000 meter før og kanskje gjøre sjansen på 1500 mindre. Men det er en risiko jeg er villig til å ta. Jeg har reelle medaljemuligeter på 5000 meter. Men ting må klaffe. Du kan ikke ha en tung dag, sier Filip Ingebrigtsen.

Ps! Filip Ingebrigtsen ble disket på 1500 meter i inne-EM i Glasgow i mars i år.

