Marcus Thomsen var 56 centimeter fra å slette den 34 år gamle norske rekorden i kule på Bislett tirsdag ettermiddag.

Klar for å slette 34 år gammel rekord – holder styrketall hemmelig

BISLETT (VG) Marcus Thomsen (22) mener han er blitt mye sterkere og sterk nok til når som helst å kunne slette Lars Arvid Nilsens 34 år gamle norske rekord i kule – men han vil ikke røpe hvor sterk han er.

– Det er hemmelig. Det er ikke noe som blir «diskutert». Det er et godt stykke under det de beste tar. Men styrkemessig har jeg aldri vært sterkere. Jeg vil bare holde slike «nummer» for meg selv. Jeg sier heller ikke hvor langt jeg støter på trening, sier Marcus Thomsen etter å ha fått opp sitt lengste støt i sjette og siste omgang under «Boysen Memorial» på Bislett tirsdag.

Det målte 20,66 meter, det vil si 37 centimeter kortere enn hans lengste under «Impossible Games» samme sted 11. juni. Da ble han sitert på at han ville slå norgesrekorden fra 1986 – 21,22 meter – «neste gang». Det han egentlig sa, sier Marcus Thomsen nå, var at «neste sjanse» ville være 30. juni.

Nå er neste sjanse til å gjøre det i Karlstad 8. juli, eller i en av ytterligere tre kulekonkurranser den måneden.

– Det er bare et spørsmål om tid, sier han med tanke på når rekorden vil bli hans.

Han har følt at de har vært innen rekkevidde siden januar. Han satte norsk rekord innendørs med 21,02 meter 1. februar i år.

Utpå høsten håper han det dukker opp en invitasjon fra tre Diamond League-stevner med kule på programmet - Roma, Shanghai og Doha - og at det da vil være tillatt å reise dit.

– Vi får vente og se. Dette er en sånn «får se»-sesong, sier Marcus Thomsen.

Han vedgår at han kunne trengt litt premiepenger fra de mest attraktive konkurransene i den internasjonale stevneserien, som allerede er sterkt amputert etter avlyste arrangementer på grunn av coronaviruset.

Marcus Thomsen, som trener under islendingen Vesteinn Hafsteinsson (59) i svenske Växjö, får de økonomiske endene til å møtes ved hjelp av familien, friidrettsforbundet, et par sponsorer og utviklingstipend (60.000 kroner) fra Olympiatoppen.

På spørsmål om han synes den norske rekorden til Lars Arvid Nilsen (55) er «svertet» og mindre verd - devaluert - på grunn av omstendighetene den ble satt under, svarer Marcus Thomsen at «det var en annen tid».

– På den tiden var det «den tiden». Men den tiden er forbi. Jeg vil bevise at det går an å støte langt og slå rekorden uten doping, sier han.

Lars Arvid Nilsen støtte 21,22 meter under det amerikanske universitetmesterskapet i juni for 34 år siden. Året etter testet han positivt for doping. Han ble utestengt på livstid etter å ha testet positivt igjen i 1992, etter året før å ha blitt tildelt VM-sølvmedaljen – som følge av at opprinnelig sølvvinner, landsmann Georg Andersen, viste seg å ha testet positivt før mesterskapet i Tokyo i 1991.

