I FARTA: Jakob Ingebrigtsen drar på Hagos Gebrhiwet under 5000-meteren i London. Foto: NEIL HALL / EPA

Nå skal gullfarten skapes: – Langt unna toppform

LONDON/OSLO (VG) Til tross for rekordsesongen fastslår Gjert Ingebrigtsen at toppfarten til Jakob Ingebrigtsen og brødrene fortsatt er langt unna. Men Johan Kaggestad advarer mot tøffere trening fremover.

Selv om både Jakob og Filip Ingebrigtsen har perset og senket norske rekorder på flere distanser denne sesongen, er treneren klar på at de har mer å gå på de to siste månedene frem mot VM. På mile og 5000 meter tapte begge jevne spurtoppgjør mot to av verdens beste løpere i hvert sitt løp i London forrige helg.

– De er langt unna toppform når det gjelder hastighet, sier Gjert Ingebrigtsen til VG.

Slik så Filip Ingebrigtsens duell med Samuel Tefera ut i London:

Fremover er det nå farten i avslutningene som skal dyrkes, etter pallplasser fire helger på rad for sønnene i verdens største stevner i juni og juli.

– Vi har ikke kjørt fart i det hele tatt og kommer til å jobbe mer med avslutningen mot VM. Det er det som er fokuset mot VM. Vi ser at vi har kondisjon som er bra nok, sier treneren, som mener det vil være å skyte seg selv i foten for konkurrentene å ha med de tre brødrene, med den farten de har inne, inn på et oppløp på 5000-meteren i VM.

Førstkommende helg er planen at brødrene løper et løp i NM, før det også blir et løp i lag-EM i Sandnes uken etter. Deretter løper Jakob og Filip 1500-meteren i Diamond League-stevnet i Paris i slutten av august, før Henrik løper 5000-meteren i Zürich uken etter.

– Vi kommer bare til å trene gjennom disse løpene. Brussel er det første viktige løpet, sier Gjert Ingebrigtsen om 1500-metersløpet 6. september i Beliga som sesongens siste store internasjonale stevne, tre uker før VM.

Resultater Ingebrigtsen-brødrene sommer 2019 Jakob Ingebrigtsen(18): 3. plass 1500 meter i Stockholm: 3.37,30 6. plass mile i Oslo: 3.53,04 4. plass mile i Palo Alto: 3.51,30 (personlig rekord) 2. plass 1500 meter i Lausanne: 3.30,16 (personlig rekord) 2. plass 1500 meter i Monaco: 3.30,47 2. plass 5000 meter i London: 13.02,03 (norsk rekord) Filip Ingebrigtsen (26): 14. plass 5000 meter i Roma: 13.11,75 (personlig rekord) 9. plass mile i Oslo: 3.54,41 3. plass mile i Palo Alto: 3.51,28 4. plass 1500 meter Lausanne: 3.30,82 7. plass 1500 meter i Monaco: 3.31,81 2. plass mile i London: 3.49,60 (norsk rekord) Henrik Ingebrigtsen (28): 6. plass 1500 meter i Oordegem: 3.40,23 9. plass 1500 meter i Stockholm: 3.45,46 4. plass 3000 meter i Oslo: 7.36,85 (norsk rekord) 5. plass 5000 meter i Heusden-Zolder: 13.15,38 (personlig rekord) Vis mer

Gjert Ingebrigtsen påpeker at 18 år gamle Jakob ikke har vært over 5,5 i laktatmålinger siden han startet oppkjøringen i år. Det er målinger som viser melkesyrenivået i kroppen under treningsøkter. Og en så moderat måling vil si at intensiteten har vært godt unna øverste belastning på trening og heller vært litt over det man innen trening kaller såkalt «terskel».

– Jeg er i veldig god form. Men fortsatt har vi mye mer å gi, sa Jakob Ingebrigtsen til VG etter sin norske rekord på 5000 meter på 13.02,03 i London.

TETT DUELL: Filip Ingebrigtsen ble nummer to på mile-løpet i London bak Samuel Tefera. Foto: John Walton / PA Wire

Filip Ingebrigtsen forklarer at de ikke har «skrudd til» treningsmessig ennå, selv om han og broren har vist et meget bra nivå. Nå er brødrene inne i en treningsperiode som 26-åringen håper skal gi et ytterligere løft.

- Men når vi løper så fort som vi gjør nå, så er det teit å forvente for mye. Men det er klart at det er der fokuset må være. Vi må ha troen på at vi kan løpe ennå fortere. Det er hardt i toppen og vi må være hundre prosent for å kjempe om medaljer. Så jeg tror vi har litt å gå på. Men det er ikke sikkert, sier Filip Ingebrigtsen.

Johan Kaggestad, Grete Waitz og Ingrid Kristiansens tidligere trener, mener brødrene bør være forsiktig med å intensivere treningen for mye fremover, etter den sterke sommeren.

– Det er nok av utøvere som har løpt saktere etter å ha intensivert treningen. Den utrolige styrken er at de løper så utrolig fort med lav laktat. Når man har så lav laktat, som det referers til her, betyr det at det restitueres usedvanlig godt underveis i, etter og mellom øktene. Ikke tull med det ville jeg sagt. Gjennom treningen er terskelnivået blitt ekstremt høyt og det er liten forskjell på maksfart og terskelfart, sier Kaggestad.

Publisert: 31.07.19 kl. 17:42

