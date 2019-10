Finaleklare Jakob Ingebrigtsen: – Jeg har mye mer å gi

DOHA (VG) Jakob Ingebrigtsen (19) mener det kan være en stor fordel at han ble innelåst ved listen i sin semifinale.

Finaleplassen røk for storebror Filip, men Jakob Ingebrigtsen tok seg trygt til søndagens VM-finale på 1500- meter i Doha. Han ble nummer tre i sitt heat.

– Det kjennes veldig bra ut. Jeg kjenner at jeg har brukt beina, men på den annen side at jeg har mye mer å gi. mye mer å gi. Jeg gleder meg til finalen der jeg skal prøve å få ut alt, sier Ingebrigtsen til norsk presse.

19-åringen ble låst inne ved listen i innspurten.

– Jeg tvinger meg sjøl til ikke å bruke krefter, siden jeg ikke hadde noe valg. Jeg kommer ikke frem. Sånn sett er det ekstremt bra med tanke på finalen, sier han, men innrømmer samtidig at han ikke helt visste hvor god kontroll han hadde på situasjonen.

– Jeg har ingenting inne ved listen å gjøre i en finale hvis det ikke er klar bane. Det viktigste man må gjøre er å vite at man får ut alt, slår han fast.

– Jeg elsker å springe løp, men jeg liker ikke å springe uten å få tatt ut alt på slutten.

På spørsmål om han ikke behøvde å bruke krefter, svarer han:

– Behøvde og behøvde. Det er det man er ute etter, å komme videre uten å bruke for mange krefter, sier Jakob Ingebrigtsen.

På spørsmål om at finaleplassen røk for storebror Filip svarer han kort at «det er selvfølgelig surt».

