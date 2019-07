FORRIGE SKADE: Sondre Nordstad Moen var lenge skadet foran friidretts-EM i fjor (bildet) og måtte bryte maratonløpet i Berlin i august. Foto: Bjørn S. Delebekk

Norges OL-håp om skadeproblemene: – Jeg ga nesten opp

Da Norges OL-medaljehåp Sondre Nordstad Moen (28) for to måneder siden pådro seg et tretthetsbrudd nederst i ryggen, var han inne på tanken om å gi opp karrieren som maratonløper.

– Jeg måtte virkelig spørre meg selv om dette var noe jeg ville fortsette å gjøre. Alt av overskudd; det var bare tomt. Det var et skikkelig slag i trynet, forteller Sondre Nordstad Moen til VG.

– Mange tror nok at toppidrettsutøvere hele tiden takler nederlag. Men det kan komme uker der man rett og slett ikke gjør det, tilføyer «maratonmannen» som for et og et halvt år siden ble tidenes raskeste europeer på maraton (2.05,48, siden slått av britiske Mo Farah: 2.05,11).

Historisk maraton-pers i Japan Sondre Nordstad Moen - født 12. januar 1991 Personlige rekorder (kilde Wikipedia): 5000 m: 13.20,16 - 22. juli 2017 i Heusden 10.000 m bane: 28.06,27 - 6. juli 2019 i London Halvmaraton: 59.48 - 22. oktober 2017 i Valencia Maraton: 2.05,48 − 3. desember 2017 i Fukuoka, Japan Vis mer vg-expand-down

Fredag forrige uke løp han imidlertid til personlig rekord på 10.000 meter på bane i London med tiden 28.06,27. 26 sekunder bak VM-kravet på distansen - i «lettsko» uten pigger og på et sleipt, regnvått dekke. Det er sterkt med tanke på at han etter eget utsagn kun har vært i stand til å løpe seks av de siste 12 månedene.

– Jeg er i god trening i alle fall, og ser lysere på hverdagen nå enn i april, sier han.

I midten av mars hadde han løpt sin nest raskeste halvmaraton i Polen, et solo-løp vel å merke, på 1.01,18. Tre dager før neste halvmaraton i Praha skulle han «bare» ta seg ned en bakke under en treningsleir i Portugal, «da det skjedde»: En stress-fraktur i korsbeinet, som ligger ned mot halebeinet.

– Da ga jeg nesten opp. Jeg ga f ..., sier han om «den andre skaden».

Den første - i låret og lysken - førte til at han måtte bryte maraton i friidretts-EM i august. Nå var han tilbake, med første målsetting om å løpe under VM-kravet på 10.000 meter (27.40) i Stanford i begynnelsen av mai. Det skulle gå «lett».

– Men jeg kom aldri dit, sier Sondre Nordstad Moen.

Han mener at skaden i låret foran EM var «fortjent», etter fire måneder med rusk i maskineriet. Denne gangen kan det hende han ikke var smart nok. Han ble muligens litt het på grøten etter oppturen i Polen. Men han føler at ryggskaden «ut av det blå» langt fra var noe han hadde fortjent.

Motivasjonen forsvant. Uten den, null utbytte av treningen. Noen skiturer i påskefjellet og mental hvile var heller å foretrekke.

Nå er spørsmålet om han kommer seg til start på 10.000 meter i friidretts-VM i Doha i månedsskiftet september til oktober. Han sier at sannsynligheten «absolutt» er der.

– Denne «persen» er ikke representativ for det jeg har inne, sier Sondre Nordstad Moen om 28.06 i London 5. juli.

Problemet er å finne et konkurranseløp der han «faktisk får gjort det»: VM-kravet.

Han mener at han for å være medaljekandidat på maraton i OL i Tokyo neste sommer må være i stand til å løpe 10.000 meter på bane på 28 minutter «når som helst gjennom året». Han mener at han er det, etter å ha løpt ett sekund bak VM-kravet per runde nå - etter bare seks uker med det han vil karakterisere som løping.

De siste to til tre ukene har han ligget på 75 prosent av det normale med tanke på trenings-fasen han befinner seg i nå.

Etter planen skal han løpe 5000 meter i belgiske Heusden 20. juli, i samme stevne som Henrik Ingebrigtsen vil gjøre «comeback» og Jakob Ingebrigtsen også kan komme til å delta. For to å siden satte han sin personlige rekord på distansen i Heusden med 13.20,16. VM-kravet er 13.22,50, som han «satser på» - selv om distansen ikke er aktuell for ham i VM om snaut tre måneder.

– VM er på veien til å komme tilbake der jeg var som maratonløper, og da kan jeg ikke være stort dårligere på under-distansene, sier Sondre Nordstad Moen om maratonmålet i Tokyo om ett år.

Publisert: 09.07.19 kl. 10:24 Oppdatert: 09.07.19 kl. 10:46