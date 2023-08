TO GULL? Steinar Hoen gratulerer Jakob Ingebrigtsen etter Drømmemila på Bislett Games i fjor. Ingebrigtsen er gullfavoritt på både 1500 og 5000 meter.

Bislett-generalen spår norske VM-medaljer: Mener 1500 meter er «et helvete»

Bislett Games-general Steinar Hoen (52) vurderer de norske medaljesjansene i friidretts-VM i Budapest. Han tror det kan bli mye drama og norske nerver.

Ikke overraskende mener Hoen at Norges desidert største gullsjanse er på 5000 meter for herrer:

– Jeg kan ikke forstå hvem som skal slå Jakob Ingebrigtsen – ingen kan løpe fra ham, og ingen kan slå ham i spurten, sier Hoen.

– Går det dødsfort i feltet, så er han god nok til å sette verdensrekord nå. Blir det et lureløp drar han bare til de to siste rundene. Ingen i det feltet vil ha farten til å henge med, selv om det er høyt nivå, mener Hoen.

OUTSIDER: Narve Gilje Nordås (t.h.) kan yppe seg i Budapest. Her er han i aksjon på 1500 meteren i London 23. juli sammen med Yared Nuguse (t.v.) og Neil Gourley.

Det er ekstra spesielt at Norge har fire mann med på 5000 meter. Det er en ekstra plass fordi Ingebrigtsen er regjerende mester. I tillegg skal Narve Gilje Nordås, Magnus Tuv Myhre og storebror Henrik Ingebrigtsen i aksjon.

– Narve er sterk nok til å komme seg helt til finalen, og han vil ha en fordel dersom det går litt sakte i innledende.

Storebror Henrik viktig

– At Henrik har kommet tilbake er imponerende, og det er viktig for Jakob å ha broren rundt seg. Jeg tror Henrik kan sette ny pers, men skal likevel slite med finaleplass.

– Magnus trenger nok litt mer tid, og skal slite med å nå finalen. Men jeg er rimelig sikker på at han løper ned mot 13 blank om et par år.

Allerede lørdag er det forsøk 1500 meter for herrer. Der stiller Jakob Ingebrigtsen sammen med Gilje Nordås.

– Jakob er gullfavoritt her også, men hvis han gjør det samme som i Eugene kan dette ryke. Josh Kerr (Skottland), Narve og et par amerikanere er kanskje raskere enn Jakob de siste 300 meterne.

1500 semifinale «et helvete»

– Går han ut og løper hardt hele veien er det ingen som kan slå ham, men uten harer og fra front er det ekstremt vanskelig. Narve er én av syv-åtte mann som kan kjempe om sølv og bronse.

Hoen beskriver søndagens semifinaler på 1500 meter som «et helvete» for løperne.

– Nå er det nye regler der det ikke går på tid på tvers av heatene, men kun de beste kommer videre fra hvert heat. Det blir garantert knuffing for å komme seg til onsdagens finale.

Onsdag kveld er det også finale i 400 meter hekk. Warholm endte på syvendeplass i Eugene, men det var mye grunnet skadeproblemer i forkant.

Denne sesongen har vært tilnærmet optimal, og i juli gjorde den doble verdensmesteren sitt nest raskeste løp karrieren med 46,51 i Monaco. Bare gull-løpet på 45,94 i Tokyo-OL er bedre.

Warholms to hovedfiender

– Med den sesongen han har hatt tror nok alle at han skal vinne, men dette er en av VM-øvelsene med høyest nivå. Det står nok mellom Karsten, Alison dos Santos og Rai Benjamin.

– Over den siste hekken kan dette være helt likt. Jeg tror Karsten er sterkest de siste 40 meterne, men dette blir vanvittig spennende, mener Hoen.

Han har flere på listen over norske medaljekandidater. Gilje Nordås er allerede nevnt som en outsider på 1500 meter, og i sleggekast stiller Eivind Henriksen. Han har tidligere tatt OL-sølv, EM-bronse og VM-bronse.

– Slegge er en øvelse ungarerne elsker, og det kommer til å være fullsatt stadion. Eivind har ikke vist nok denne sesongen til å være medaljefavoritt, men kan ikke avskrives, sier Hoen.

MEDALJEKANDIDATER: Sondre Guttormsen (t.h.) og Pål Haugen Lillefosse, her fra kvalifiseringen i M i Eugene i fjor.

Norge har med tre utøvere i stavsprang. Hoen mener Lene Retzius er ustabil, men kan nå finalen. På herresiden stiller Sondre Guttormsen og Pål Haugen Lillefosse.

– De bør greit komme seg til finale, men det er alltid noen som roter det til. Både Sondre og Pål blir meget spennende å følge fremover.

Flere stortalenter

– Begge har kapasitet til medalje allerede nå. Bak «Mondo» Duplantis er dette åpent. Sondre har hatt et kjempehopp på seks meter i år – gjør han det igjen her blir det sølv. Men han har kanskje ikke den formen inne nå.

FREMTIDSHÅP: Henriette Jæger fikk kongepokalen sammen med Karsten Warholm i friidretts-NM i 2023.

Både Guttormsen og Lillefosse er tidlig i 20-årene, og i tikamp har 21-åringene Sander Aae Skotheim og Markus Rooth virkelig fått sine gjennombrudd.

De er lagkamerater i Tjalve og knivet så sent som i juli om gullet i U23-EM der Rooth til slutt vant.

– De er vanvittig spennende og begge har overrasket. Det er en stor fordel at de er to. Presterer de opp mot sitt beste har de «topp åtte»-muligheter her. Medalje blir fryktelig tøft, men faktisk ikke helt utenkelig, mener Hoen som også trekker frem et stort fremtidshåp på kvinnesiden.

Henriette Jæger knuste i juli norgesrekorden på 400 meter, og 20-åringen kommer til å få nyttig erfaring i Budapest.

– Hun er den mest spennende kvinnelige utøveren på mange år, og har imponert voldsomt. Hun kan fort sette norsk rekord igjen, og det er veldig imponerende om hun kommer seg til semifinale.