Warholm-tirade etter historisk VM-gull: − Det føltes litt dritt

BUDAPEST (VG) Karsten Warholm (27) slår hardt tilbake mot de som ville ha ham disket etter VM-semifinalen på 400 meter hekk.

Warholm tok onsdag kveld et overlegent gull på 400 meter hekk tiden 46,89 - foran Kyron McMaster (47,34) og Rai Benjamin (47,56). Han er den første til å ta tre VM-gull på øvelsen. Men i etterkant fyrte han seg opp da han fikk spørsmål om semifinale-dramet.

I ettertid av mandagens semifinale ble det dramatikk da Italia la inn protest mot Warholm. De mente han hadde passert hekk nummer to på ureglementert vis, og mente nordmannen burde blitt disket.

Protesten ble avslått av juryen fordi den kom inn for sent. Hadde Italias protest gått gjennom og Warholm blitt disket, ville Alessandro Sibilio vært i finalen.

– Da jeg så første bilde, må jeg ærlig innrømme at jeg tenkte «det ser ikke bra ut». Men for meg gikk det litt over i en form for aggresjon. Fordi det ene bildet ble brukt ene og alene. Det var ingen som nyanserte det med bilder som rettferdig, sier Warholm i et lengre svar da han får spørsmål om protesten.

– Altså USA var der inne (juryrommet) med advokat og full pakke. Du vet jo at amerikanere bruker jo advokater til alt. De var desperate. «Kan du ikke slå dem, må du prøve å diskvalifisere dem liksom». Italienerne var der inne....

Warholm fortsetter uten pause:

– Reglene er der for å sikre rettferdig idrett. Jeg kan fortelle at jeg ikke tjente noe særlig på den andre hekken. Men jeg går alltid for høyt over hekken. Det som skjedde er at banen er for rask og jeg kom for nærme.

Se det omstridte semifinale-løpet her:

Warholm savnet offentlig støtte i timene etter løpet.

– Det som irriterte meg litt og som jeg måtte jobbe med å legge bak meg, var at det tok veldig mange timer før noen på rettferdigvis viste bildene som jeg følte talte min sak. Det var liksom om å gjøre og bygge opp det dramatiske øyeblikket. Jeg følte «skal alle ha meg disket?». Det føltes litt drit. Men så tenkte jeg: «Jeg gir faen, jeg skal vise dem i finalen».

– Jeg har gjort dette mange ganger før, folk har brukt det før meg, men jeg vet å springe hekkene riktig. Jeg jukser ikke.

Warholm mener saken burde vært lagt død mye fortere. Han roser trener Leif Olav Alnes for håndteringen.

– Han er mye kaldere enn meg. Han sa bare: «Karsten, drit i dette her. Blir dette en sak, skal de få se den jævelen som bor i meg. Da skal jeg vise deg». Han ville godt i krigen for meg. Men jeg anerkjenner at de første bildene ikke så bra ut. Men det er alltid to sider av en sak, sier VM-kongen.

Han tror konkurrenter og kritikere vil følge nøye med på ham fremover.

– Hundre prosent, og det har de vært lenge. Jeg er litt stiv i hoften, og da ser det litt gærnt ut. Men jeg går alltid langt ut til høyre, at jeg har aldri foten i neste bane. Det handler om vinkler, sier Warholm.

