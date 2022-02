SYKMELDT: Gjert Ingebrigtsen trener for tiden ikke sønnene.

Gjert Ingebrigtsen sykmeldt – sønnene trener seg selv

Løpebrødrene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen må for øyeblikket klare seg uten far Gjert Ingebrigtsen (56) som trener.

Årsaken er at Gjert Ingebrigtsen er sykmeldt.

Det skriver Stavanger Aftenblad.

– Slik situasjonen er nå, vil ikke Gjert kunne fungere i rollen som trener for oss, bekrefter Henrik Ingebrigtsen over Aftenbladet.

– Både Jakob og Filip satser på innendørssesongen, og det er viktig at de kan konsentrere seg fullt om det. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan gå i detaljer om situasjonen, sier Henrik Ingebrigtsen til avisen.

I AKSJON: Gjert og Henrik Ingebrigtsen under et stevne på Bislett i fjor.

Løpebrødrene har nylig kommet tilbake etter en treningsleir i høyden oppe i spanske Sierra Nevada, og Jakob og Filip skal begge løpe 1500 meter i franske Lievin den 17. februar.

Henrik Ingebrigtsen er selv i opptrening etter en hamstringskade.

Gjert Ingebrigtsen har vært helt sentral som trener for de tre sønnene, hvor storebror Henrik for alvor slo gjennom i 2012 med EM-gull på 1500 meter og en 5. plass i OL-finalen i London samme sommer.

Filip Ingebrigtsen ble europamester på 1500 meter i 2016, og tok Ingebrigtsen-familiens første globale medalje da han ble nummer tre på samme distanse i VM i 2017. De siste årene er det Jakob Ingebrigtsen som virkelig har stått frem som familiens ener, og som 17-åring vant han to EM-gull i 2018.

I sommer tok han familiens første OL-gull da han vant 1500 meter med tiden 3.28,32, som er europeisk og olympisk rekord. Jakob Ingebrigtsen har også den europeiske rekorden på 5000 meter.

Gjert Ingebrigtsen fikk prisen som årets trener på idrettsgallaen i 2019.

I artikkelen kommer det også frem at 15 år gamle Ingrid Ingebrigtsen har gitt seg med friidrett.