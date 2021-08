MESTER: Armand Duplantis. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

Duplantis tok suverent OL-gull - jakter sin egen verdensrekord

Storfavoritt Armand Duplantis (21) innfridde og svevde inn til OL-gull. Da de skulle over 6 meter, var svensken i en klasse for seg selv. Som fersk olympisk mester gikk han for sin egen verdensrekord - men det gikk bare nesten.

Av Yngve Gjerde

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Amerikanske Christopher Nilsen og Duplantis var de eneste som kom seg over 5.92 meter. Deretter fulgte de begge opp med å ta seg over 5.97. Amerikaneren så lettere sjokkert ut da han kom seg over staven til det som var personlig rekord for ham.

På 6.02 kunne imidlertid Nilsen ikke hamle opp med Duplantis, som kom seg enkelt over på første forsøk. Den svenske friidrettsstjernen svevde elegant over 6.02 - og til OL-gull.

Nilsen prøvde å komme seg over 6.02 tre ganger - og mislyktes på samtlige. «Mondo» fikk tøffere konkurranse enn han kanskje hadde ventet, men var desidert sterkest da det gjaldt som mest.

Da Nilsen rev for tredje gang, og det svenske gullet var et faktum, satt Duplantis rolig på benken og smilte forsiktig for seg selv. Etter hvert kom ABBA på anlegget og Duplantis strakk armene forsiktig i været.

Feiringen lot vente på seg fordi han ville gå for sin egen verdensrekord.

Etter at OL-gullet var sikret ga han beskjed om at han ville gå for verdensrekorden. Duplantis har den selv - med høyden 6.18. På det første forsøket på å hoppe 6.19 meter var han godt over stanga, men kom borti med brystkassen. Ifølge Aftonbladet var han på det høyeste på 6.30.

Han feilberegnet og bommet litt med timingen på forsøk nummer to, og kom seg aldri opp til stangen. På tredje og siste verdensrekord-forsøk var han igjen over og så ut til å klare det, men han tok borti stangen med armen, og endte opp med å rive.

Det ble uansett en jubeldag for Duplantis og Sverige, som er olympisk mester etter å ha vært i en klasse for seg selv.

Han har uansett fortsatt verdensrekorden med 6.18, som han satt i Glasgow i fjor.

Saken oppdateres.