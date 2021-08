MESTER: Armand Duplantis. Foto: BEN STANSALL / AFP

Duplantis tok suverent OL-gull: − Det er så sykt

Storfavoritt Armand Duplantis (21) innfridde og svevde inn til OL-gull. Da de skulle over 6 meter, var svensken i en klasse for seg selv. Som fersk olympisk mester gikk han for sin egen verdensrekord - men det ble bare nesten.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Han er «the GOAT» (greatest of all time). Han er nummer én og motiverer alle til å gjøre sitt beste. Han er helt utrolig. Alle ser opp til ham, sier greske Emmanouil Karalis, som ble nummer fire i stavsprangkonkurransen.

Etter å ha kostet på seg et smil og et par forsiktige armer i været til ABBAs «Dancing Queen» over stadionanlegget, var det en svært fokusert Duplantis som hentet frem et par nye staver.

Den svenske friidrettsyndlingen ville ikke bare nøye seg med OL-gull etter å ha vært eneste over 6.02 og i en klasse for seg selv. Han ville ha verdensrekorden. Den han selv satt i Glasgow i februar i 2020.

Listen ble lagt på 6.19, hakket over hans nåværende rekord på 6.18. Han kom seg tilsynelatende enkelt og elegant over på det første forsøket. Ifølge Aftonbladet var han på det høyeste oppe på 6.30 meter. Dessverre for 21-åringen kom han bort i stangen med brystkassen, og endte opp med å rive.

Han feilberegnet og bommet litt med timingen på forsøk nummer to, før det tredje og siste forsøket endte med at han igjen kom seg over, men kom borti med kneet på vei over og med armen på vei ned. Dermed ble det ingen ny verdensrekord i Tokyo tirsdag, men det ble fortsatt en jubeldag for Duplantis, som innfridde det enorme favorittstempelet.

– Det er så sykt. Jeg har vunnet. Det er helt sykt, sier seierherren ifølge Aftonbladet.

I EN KLASSE FOR SEG SELV: Armand Duplantis. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

Og verdensrekorden hans står fortsatt, mens brasilianske Thiago Braz, som tok bronse i tirsdagens konkurranse, fortsatt har den olympiske rekorden på 6.03. Så lenge Duplantis driver med stavsprang er den imidlertid høyst utrygg.

Hadde Duplantis kommet seg over 6.19 hadde han gjort som Karsten Warholm tidligere tirsdag: Tatt en trippel. Da Aftonbladet ventet i pressesonen under stavsprang-konkurransen spaserte Warholm, som fersk OL-gullvinner forbi mikrofonen, og kom med en liten hilsen til «Mondo», som Duplantis kalles.

– Mondo er fantastisk. Tror det blir svensk gull og kanskje også verdensrekord, skal Warholm ha sagt.

Det ble i hvert fall svensk gull, selv om det ikke ble ny verdensrekord.

SÅ NÆRE: Arman Duplantis kunne knapt tro hvor nære han var å komme seg over 6.19. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL / X06894

Amerikanske Christopher Nilsen og Duplantis var de eneste som kom seg over 5.92 meter i kampen om gullet.

Deretter fulgte de begge opp med å ta seg over 5.97. Amerikaneren så lettere sjokkert ut da han kom seg over stangen til det som var personlig rekord for ham.

På 6.02 kunne imidlertid Nilsen ikke hamle opp med Duplantis, som kom seg enkelt over på første forsøk. Den svenske friidrettsstjernen svevde elegant over 6.02 - og til OL-gull.

Nilsen prøvde å komme seg over 6.02 tre ganger - og mislyktes på samtlige. «Mondo» fikk tøffere konkurranse enn han kanskje hadde ventet, men var desidert sterkest da det gjaldt som mest - og i en klasse for seg selv over 6 meter.

Da Nilsen rev for tredje gang, og det svenske gullet var et faktum, satt Duplantis rolig på benken og smilte forsiktig for seg selv. Men etter hvert kom jubelen.