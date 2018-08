GULLET: Jakob Ingebrigtsen feirer gullet i Berlin-EM sammen med brødrene Filip (t.h.) og Henrik inne på banen etter seieren på 1500 meter. Foto: Bjørn S. Delebekk

Jakob Ingebrigtsen om rådet fra Boris Becker: – Ordene han bruker er ganske så bra

BERGEN (VG) Han slo gjennom som 17-åring med sjokkseier i Wimbledon. Nå kommer tennisikonet Boris Becker (50) med sine råd til friidrettsyndlingen Jakob Ingebrigtsen. Også han bare 17 år – og beundret i idrettsverden – for sine to EM-gull.

Boris Becker oppfordrer yngstemann Ingebrigtsen til å plante piggskoene trygt på moder jord. Og steng ute forventningspresset.

Han er blitt intervjuet om det norske supertalentet av Eurosport, som sender storturneringen US Open nå, inkludert kvalifiseringen. Becker jobber som tennisekspert for TV-kanalen, og den tyske legenden har sine klare meninger om hva som skal til for å takle stor suksess i ung alder.

Becker var 17 år og syv måneder da han vant sin første seier i prestisjetunge Wimbledon. Han ble den første useedede som vant det som kalles «tennis-VM på gress».

– Umiddelbart så tenker jeg at det er mulig å vinne når du er 17, 18 eller 19 år. Alder er bare et tall. Men akkurat nå er det opplagt prioritet å holde beina på jorda. Ikke bry deg om forventningspresset, men tenk på hva som i utgangspunktet gjorde deg god. Fordi det er det du trenger for å kunne fortsette å være suksessfull. Så du må huske på hvor du kommer fra, og hva som i utgangspunktet gjorde deg suksessfull, sier Boris Becker.

Han vant totalt seks Grand Slam-titler. Spilte som en gud. Og har provosert med sine uttalelser som ekspert. Men en fantastisk tenniskarriere er dessverre blitt overskygget av personlige skandaler med dyr skilsmisse, farskapssak og et privat økonomisk kaos. I fjor ble han erklært personlig konkurs av en domstol i London.

Kanskje det er alt det utenomsportslige rotet Becker tenker på når han oppfordrer Jakob Ingebrigtsen til å styre unna forventningspresset. Becker er fortsatt et yndet objekt for internasjonal presse. Sånn er det blitt også for Jakob Ingebrigtsen etter EM-gull på 1500 meter og 5000 meter i Berlin-EM.

Onsdag løp han 1500 meter på Fana stadion – og vant lekende lett – i friidrettsstevnet til ære for Trond Mohn (75). Milliardæren har gitt om lag fem milliarder til idrett, helse og forskning opp gjennom årene.

Konfrontert med Beckers uttalelser, blant annet om å vinne store internasjonale titler i så unge alder, kommer det kjapt fra Jakob Ingebrigtsen.

– Det er mange som uttalelser seg om det han (Boris Becker) nevner i intervjuet. Men jeg synes ordene han bruker er ganske så bra, sier Jakob Ingebrigtsen.

– Han snakker om å holde beina på jorda?

– Ja, nettopp. Og hvis du tror at du er noe annet enn den du er, så blir det vanskelig å prestere neste gang, sier Jakob Ingebrigtsen.

– Becker påpeker at det er viktig å huske på hvor suksessen kommer fra. Hva tenker du om det?

– Nå tror jeg ikke det er det største problemet i vår familie. Det er veldig lett å se tilbake på hvis man hviler litt. Det er ekstremt mange som står i kø for å ta deg. For oss er det ikke noe problem, svarer Jakob Ingebrigtsen.

PS: Torsdag kom nyheten om at Jakob Ingebrigtsen (17) får stille til start i Diamond League-finalen i Zürich 30. august. Han er nummer 13 på listen over 1500-meterløpere i antall Diamond League-poeng i år. Dermed var han avhengig av at bedre rankede løpere skulle trekke seg – for å få plass blant de 12 som får starte i årets siste Diamond League-stevne.